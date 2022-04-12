Маунт — третий англичанин, забивший «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в ЛЧ

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12 апреля 2022, 23:37

«Челси» в гостях играет с «Реалом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

Счет во встрече на 15-й минуте открыл полузащитник лондонской команды .

Хавбек стал лишь третьим англичанином в истории, который забил «Реалу» в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

До него таким достижением отмечались Алан Смит за «Лидс» в 2001 году и Дэнни Уэлбек за «Манчестер Юнайтед» в 2013-м.

В феврале сообщалось, что «Челси» предложит Маунту новый контракт с повышением зарплаты.