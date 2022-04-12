Маунт — третий англичанин, забивший «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в ЛЧ

«Челси» в гостях играет с «Реалом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).
Счет во встрече на 15-й минуте открыл полузащитник лондонской команды Мэйсон Маунт.
Хавбек стал лишь третьим англичанином в истории, который забил «Реалу» в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».
До него таким достижением отмечались Алан Смит за «Лидс» в 2001 году и Дэнни Уэлбек за «Манчестер Юнайтед» в 2013-м.
В феврале сообщалось, что «Челси» предложит Маунту новый контракт с повышением зарплаты.
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Что не писали то Арнор Сигурдссон первый исландец забивший Реалу в Мадриде в ЛЧ...
Почему выделяют и обособляют именно англичан забивших на Сантьяго Бернабеу??
Что не писали то Арнор Сигурдссон первый исландец забивший Реалу в Мадриде в ЛЧ...