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Маунт — третий англичанин, забивший «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в ЛЧ

12 апреля 2022, 23:37
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

«Челси» в гостях играет с «Реалом» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

Счет во встрече на 15-й минуте открыл полузащитник лондонской команды Мэйсон Маунт.

Хавбек стал лишь третьим англичанином в истории, который забил «Реалу» в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

До него таким достижением отмечались Алан Смит за «Лидс» в 2001 году и Дэнни Уэлбек за «Манчестер Юнайтед» в 2013-м.

В феврале сообщалось, что «Челси» предложит Маунту новый контракт с повышением зарплаты.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
13 апреля в 11:30
Блин каким же непредсказуемым стал футбол в последние лет 6
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 08:08
На свете 200 стран...
Почему выделяют и обособляют именно англичан забивших на Сантьяго Бернабеу??
Что не писали то Арнор Сигурдссон первый исландец забивший Реалу в Мадриде в ЛЧ...
1 984
1 984
13 апреля в 05:48
Молодец. Только не помогло.
azkan
azkan
13 апреля в 01:10
Маунт будущее Челси! Все очень старались, но Мэйсон, Антоща и Тимоха особенно.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 23:59
Кто бы мог подумать, что мы увидим дополнительное время. Своей непредсказуемостью и прекрасен футбол. Маунт третий, но думаю он не последний англичанин, будут еще . Не определяющая эта статистика. Важен конечный результат.
Cat01
Cat01
12 апреля в 23:43
Так играть дальше
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