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Божович: «Неприятное поражение. Справедливым результатом была бы ничья»

17 апреля 2022, 20:20
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче РПЛ против «Ростова» (1:2).

Неприятное поражение. Справедливым результатом была бы ничья. Обычно поражение — это вина тренера, но с таким судейством трудно было не проиграть. Со «Спартаком» отменили гол, сейчас нам забили после нарушения. Каждый тур, каждую игру происходят какие-то непонятные вещи. Думаю, что VAR пока оказывается бесполезным.

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 01:18
Даже если в штрафной игра рукой в нападении(а судья не увидел) и после нескольких передач забивается гол, то ВАР его не оспаривает. Здесь прошло 20секунд, было сделано девять передач.
valeron4321
valeron4321
17 апреля в 21:52
А что геройского в голах с нарушением правил?
Божович прав - ВАР это бесполезная штука почему то в играх его команды.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 21:25
Ростов заслужил победу!
minai
minai
17 апреля в 21:03
Неприятное поражение? Да это вылет в ФНЛ, граф !!
shlomo
shlomo
17 апреля в 20:25
Счет на табло говорит сам за себя
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