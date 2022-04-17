Божович: «Неприятное поражение. Справедливым результатом была бы ничья»

Главный тренер «Арсенала» поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче РПЛ против «Ростова» (1:2).

Неприятное поражение. Справедливым результатом была бы ничья. Обычно поражение — это вина тренера, но с таким судейством трудно было не проиграть. Со «Спартаком» отменили гол, сейчас нам забили после нарушения. Каждый тур, каждую игру происходят какие-то непонятные вещи. Думаю, что VAR пока оказывается бесполезным.