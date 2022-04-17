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Арбитр Федотов: «За что давать красную карточку Кухте?»

17 апреля 2022, 18:37
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаления в матче 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (2:2).

Удаление футболиста «Сочи» мне понятно — он бьёт Кухту. Казарцеву следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Сочи», потому что ещё не было свистка. Казарцев же определяет нарушение со стороны игрока «Локомотива». Но тогда почему это красная карточка Кухте? Если ты свистишь и определяешь нарушении правил со стороны футболиста «Локо», то Кухте даёшь жёлтую карточку за грубую игру, а Родригао — красную. В таком случае «Сочи» пробивает штрафной.

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Все комментарии
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 апреля в 21:52
А Бека Бека не виноват и правила не нарушал?
Брулин
Брулин
17 апреля в 20:20
Федотов об удалениях в игре «Сочи» и «Локо»: «Стопроцентная провокация Кухты, и не первая. Как Родригао должен был поступить, когда по тебе кто-то идет?»
cska1948
cska1948
17 апреля в 19:53
Арбитр Федотов: «За что давать красную карточку Кухте?»
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За что? Да за ПОДЛОСТЬ! Все знали, что Родриго в конце первого тайма травмировал левый бок и Кухта не исключение. Кухта сознательно придавил каленом именно этот, травмированный бок Родриго. Хотя мог подняться не делая этого. Жалко что не дали Родриго разобраться с этим подлецом.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 19:11
Единственный минус сегодня в судействе - это долгие просмотры. А решения все приняты верные.
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 18:56
Правильно поступил судья ни кого не обидел.
Сп62
Сп62
17 апреля в 18:49, ред.
Федотов смотрел без очков и не видел, как Кухта наступил коленом на Родригао. Хорошо, что Родригао не читает его мнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 апреля в 18:48
Кухта умышленно наступил на грудь родриго, а тот ответил. Красные по делу без вариантов
Futurista
Futurista
17 апреля в 18:39
Кухты...паровоз вышел из бухты...
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