Арбитр Федотов: «За что давать красную карточку Кухте?»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаления в матче 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (2:2).

Удаление футболиста «Сочи» мне понятно — он бьёт Кухту. Казарцеву следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Сочи», потому что ещё не было свистка. Казарцев же определяет нарушение со стороны игрока «Локомотива». Но тогда почему это красная карточка Кухте? Если ты свистишь и определяешь нарушении правил со стороны футболиста «Локо», то Кухте даёшь жёлтую карточку за грубую игру, а Родригао — красную. В таком случае «Сочи» пробивает штрафной.