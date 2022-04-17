Арбитр Федотов: «За что давать красную карточку Кухте?»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаления в матче 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (2:2).
Удаление футболиста «Сочи» мне понятно — он бьёт Кухту. Казарцеву следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Сочи», потому что ещё не было свистка. Казарцев же определяет нарушение со стороны игрока «Локомотива». Но тогда почему это красная карточка Кухте? Если ты свистишь и определяешь нарушении правил со стороны футболиста «Локо», то Кухте даёшь жёлтую карточку за грубую игру, а Родригао — красную. В таком случае «Сочи» пробивает штрафной.
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За что? Да за ПОДЛОСТЬ! Все знали, что Родриго в конце первого тайма травмировал левый бок и Кухта не исключение. Кухта сознательно придавил каленом именно этот, травмированный бок Родриго. Хотя мог подняться не делая этого. Жалко что не дали Родриго разобраться с этим подлецом.
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За что? Да за ПОДЛОСТЬ! Все знали, что Родриго в конце первого тайма травмировал левый бок и Кухта не исключение. Кухта сознательно придавил каленом именно этот, травмированный бок Родриго. Хотя мог подняться не делая этого. Жалко что не дали Родриго разобраться с этим подлецом.