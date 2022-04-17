Каккоев: «„Спартак“ и „Нижний Новгород“ – команды одного уровня»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» поделился впечатлениями от матчей против «Спартака» в этом сезоне РПЛ .

Против кого было сложнее всего? Промес – самый неудобный соперник в РПЛ . Он не только быстрый, но и активно финтит на высокой скорости. Против него тяжело играть. В плане атаки он во всём хорош. Других же не могу выделить, думаю, остальные все примерно одного уровня.

«Спартак» и «Нижний» – команды одного уровня? Да, можно и так сказать. Матчи со «Спартаком» показали, что это обычный соперник со своими проблемами. Таблица лучше всего показывает, что наши уровни сопоставимы.

Годовой бюджет «Нижнего» раз в 10 меньше, чем у «Спартака». Почему так получается? Желание победить, концентрация на поле – всё это у нас было выше в обоих матчах. Поэтому мы и взяли четыре очка из шести возможных. Матч в Москве в первой части сезона, когда мы победили, был вообще самым ярким для нас. Ну, для меня точно. Это лучший матч в моей карьере. Ещё и два выходных нам тогда дали.

После победы ничья со «Спартаком» дома уже не вызывает таких ярких эмоций? Тоже было приятно, к тому же перед своими болельщиками. Вообще, спасибо всем болельщикам, которые активно ходят на наши матчи и активно поддерживают нас. Могу честно сказать, что мы ощущаем их поддержку. Во многом благодаря им мы неплохо выступаем в этом сезоне.