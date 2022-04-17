Медведев прокомментировал будущее Щетинина в «Ростове»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что «Ростов» выкупить арендованного у петербургского клуба полузащитника Кирилла Щетинина.
Появилась информация, что «Ростов» выкупит Щетинина у «Зенита»? Преждевременно.
Ранее Медведев высказался о будущем главного тренера команды Сергея Семака.
Удачи ему и процветания!
Просто чего Медведев будет делать если полузащита стоимостью в 100 млн евро, в которой у Щетинина не было шансов проявить себя, вдруг резко покинет Зенит?
Раздаст перспективных парней по 200 тысяч евро, чтоб потом выкупить их по 5-6 млн?
Удачи ему и процветания!
Просто чего Медведев будет делать если полузащита стоимостью в 100 млн евро, в которой у Щетинина не было шансов проявить себя, вдруг резко покинет Зенит?
Раздаст перспективных парней по 200 тысяч евро, чтоб потом выкупить их по 5-6 млн?