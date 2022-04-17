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Медведев прокомментировал будущее Щетинина в «Ростове»

17 апреля 2022, 17:55

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что «Ростов» выкупить арендованного у петербургского клуба полузащитника Кирилла Щетинина.

Появилась информация, что «Ростов» выкупит Щетинина у «Зенита»? Преждевременно.

Ранее Медведев высказался о будущем главного тренера команды Сергея Семака.

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Все комментарии
drive45
drive45
18 апреля в 01:06, ред.
Все у этого парня есть, удачи и дальнейших ему успехов в футбольной карьере. Кирил ты опять удивил, красиво отдал и не плохо пробил.
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 18:24
Будущее конечно есть.
beefs
beefs
17 апреля в 18:07
собака на сене...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 17:58, ред.
Для хорошей команды ничего и никого не жалко. Пусть парень прогрессирует у Валеры,коль пошла такая пляска... 20 лет - самый возраст заявить о себе!
Удачи ему и процветания!

Просто чего Медведев будет делать если полузащита стоимостью в 100 млн евро, в которой у Щетинина не было шансов проявить себя, вдруг резко покинет Зенит?
Раздаст перспективных парней по 200 тысяч евро, чтоб потом выкупить их по 5-6 млн?
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