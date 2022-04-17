Ловчев: «Мне не понравилась игра „Спартака“»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (1:1).

Мне абсолютно не понравилось то, что я вчера увидел. После игры с «Арсеналом» я думал, что команда выздоравливает, какая-то игра вырисовывается. Та же модель была выстроена с двумя высокими центральными нападающими. Но на них не грузили мячи, только со стандартов.

Мне не понравилась игра «Спартака». Причём уже давно она мне не нравится. «Спартак» — это всё-таки элитная команда России. Покупать игроков уровня ниже среднего типа Кофрие и Хендрикса — значит или сильно экономить, или ничего не понимать в футболе. У них усреднённый контингент игроков.