Ловчев: «Мне не понравилась игра „Спартака“»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (1:1).
Мне абсолютно не понравилось то, что я вчера увидел. После игры с «Арсеналом» я думал, что команда выздоравливает, какая-то игра вырисовывается. Та же модель была выстроена с двумя высокими центральными нападающими. Но на них не грузили мячи, только со стандартов.
Мне не понравилась игра «Спартака». Причём уже давно она мне не нравится. «Спартак» — это всё-таки элитная команда России. Покупать игроков уровня ниже среднего типа Кофрие и Хендрикса — значит или сильно экономить, или ничего не понимать в футболе. У них усреднённый контингент игроков.
Очередная невнятная игра команды имени Заремы, Каттани, и Ваноли.
Это не Спартак, это Заремак. И это тот случай, когда дело, на мой взгляд, по большей части не в игроках (хотя Соболев не в состоянии распоряжаться мячом, Хлусевич ни разу не попал в створ ворот за два матча, Джикия перестал быть не только вожаком, но и защитником и пас назад выполняется чаще, чем вперед и если бы в трусах, были карманы, то игроки ходили бы по полю, засунув в них руки и мне не понятно, как Тедеско мог заставлять игроков бегать).
И если быть честным, то вообще не видно ни тренерской руки, ни мысли. Зато выгнали Руя, как минимум сменив шило на мыло, а то и вовсе просто навредив игре, отслюнявили ему неустойку в пару лямов, и взяли штаб итальянцев за черт знает сколько лямов. Это что ли называется эффективный менеджмент? Такой менеджмент выгоден только болелам конкурентов, которые смеются над Спартаком и удовольствие получают.
Очередная невнятная игра команды имени Заремы, Каттани, и Ваноли.
Это не Спартак, это Заремак. И это тот случай, когда дело, на мой взгляд, по большей части не в игроках (хотя Соболев не в состоянии распоряжаться мячом, Хлусевич ни разу не попал в створ ворот за два матча, Джикия перестал быть не только вожаком, но и защитником и пас назад выполняется чаще, чем вперед и если бы в трусах, были карманы, то игроки ходили бы по полю, засунув в них руки и мне не понятно, как Тедеско мог заставлять игроков бегать).
И если быть честным, то вообще не видно ни тренерской руки, ни мысли. Зато выгнали Руя, как минимум сменив шило на мыло, а то и вовсе просто навредив игре, отслюнявили ему неустойку в пару лямов, и взяли штаб итальянцев за черт знает сколько лямов. Это что ли называется эффективный менеджмент? Такой менеджмент выгоден только болелам конкурентов, которые смеются над Спартаком и удовольствие получают.