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Ловчев: «Мне не понравилась игра „Спартака“»

17 апреля 2022, 17:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (1:1).

Мне абсолютно не понравилось то, что я вчера увидел. После игры с «Арсеналом» я думал, что команда выздоравливает, какая-то игра вырисовывается. Та же модель была выстроена с двумя высокими центральными нападающими. Но на них не грузили мячи, только со стандартов.

Мне не понравилась игра «Спартака». Причём уже давно она мне не нравится. «Спартак» — это всё-таки элитная команда России. Покупать игроков уровня ниже среднего типа Кофрие и Хендрикса — значит или сильно экономить, или ничего не понимать в футболе. У них усреднённый контингент игроков.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
17 апреля в 18:37
10 место в турнирной таблице подтверждает игру спартака.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 апреля в 17:52
Спартак элитная команда? Ловсем это второй Орлов. А на место этот "элитный" клуб поставит по старой памяти Валера в следующем туре в Ростове. Ждём
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 17:46, ред.
Всё нормально...
Спартак дома уже не проигрывает...барселоноподобному Рубину...
Итальянцы выражают желание остаться у Федуна навсегда....
Салиховой раздолье...ибо Газизовы,Медведевы,Уткины не кончаются....и завсегда готовы поддержать светские беседы....
Соболев и тот забивает спустя полгода...
ПариМатчПремьер уже анонсирован...на лето...в Москве...так что титул в кармане...))
Непонятно что Ловчеву не понравилось....всё прекрасно...
Cat01
Cat01
17 апреля в 17:32
Своё мнение имеет
shlomo
shlomo
17 апреля в 17:28, ред.
Битва середняков завершилась вничью ( а на большее Спартак и не наиграл).

Очередная невнятная игра команды имени Заремы, Каттани, и Ваноли.

Это не Спартак, это Заремак. И это тот случай, когда дело, на мой взгляд, по большей части не в игроках (хотя Соболев не в состоянии распоряжаться мячом, Хлусевич ни разу не попал в створ ворот за два матча, Джикия перестал быть не только вожаком, но и защитником и пас назад выполняется чаще, чем вперед и если бы в трусах, были карманы, то игроки ходили бы по полю, засунув в них руки и мне не понятно, как Тедеско мог заставлять игроков бегать).

И если быть честным, то вообще не видно ни тренерской руки, ни мысли. Зато выгнали Руя, как минимум сменив шило на мыло, а то и вовсе просто навредив игре, отслюнявили ему неустойку в пару лямов, и взяли штаб итальянцев за черт знает сколько лямов. Это что ли называется эффективный менеджмент? Такой менеджмент выгоден только болелам конкурентов, которые смеются над Спартаком и удовольствие получают.
ABir
ABir
17 апреля в 17:27
Спартак продолжает бросать из жара в холод, обнадеживающие игры чередуются с провальными. Причём Спартак нельзя обвинить в нежелании бороться
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 17:19
Всем нравится, а ему не нравится.
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