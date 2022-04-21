Конте хочет усилить «Тоттенхэм» шестью игроками

Главный тренер «Тоттенхэм» Антонио Конте намерен объяснить президенту клуба Дэниелю Леви и директору Фабио Паратичи, что команда нуждается в шести новых игроках, чтобы в следующем сезоне качественно выступать в АПЛ и еврокубках, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Telegraph.
Отмечается, что «шпоры» уже достигли своего предела по количеству не доморощенных игроков в составе, что может повлиять на их трансферные планы.
Ранее появлялась информация, что Конте хочет заполучить в «Тоттенхэм» защитника «Интера».