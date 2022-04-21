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Конте хочет усилить «Тоттенхэм» шестью игроками

21 апреля 2022, 11:26

Главный тренер «Тоттенхэм» Антонио Конте намерен объяснить президенту клуба Дэниелю Леви и директору Фабио Паратичи, что команда нуждается в шести новых игроках, чтобы в следующем сезоне качественно выступать в АПЛ и еврокубках, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что «шпоры» уже достигли своего предела по количеству не доморощенных игроков в составе, что может повлиять на их трансферные планы.

Ранее появлялась информация, что Конте хочет заполучить в «Тоттенхэм» защитника «Интера».

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
21 апреля в 17:27
Лучше 1 _ 2-х дорогих, чем 5-6 дешёвых, но ТТХ себе такого позволить не сможет.
avici_liverpool
avici_liverpool
21 апреля в 15:03
6 игроков уровня заппакосты - легко
ДСА
ДСА
21 апреля в 12:12
В МЮ говорят много свободных игроков появилось - можно брать.
Байкал-38
Байкал-38
21 апреля в 11:42
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 11:28
Губа не дура...
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