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РФС: «Ведётся работа по выбору провайдера VAR, рассматриваются предложения»

21 апреля 2022, 14:53

РФС может сменить провайдера технологии VAR в следующем сезоне. В службе коммуникаций РФС дали комментарий по этой теме:

Действующее соглашение РФС с компанией с Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/22, все обязательства по нему будут исполнены в полном объёме.

В данный момент Департамент судейства ведет работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков.

Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 16:06
Будут выбирать у кого подешевле.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 апреля в 14:58
Кого-нибудь найдут.
Carl Lewis
Carl Lewis
21 апреля в 14:56
Посмотрим что будет.
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