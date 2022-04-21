РФС: «Ведётся работа по выбору провайдера VAR, рассматриваются предложения»

РФС может сменить провайдера технологии VAR в следующем сезоне. В службе коммуникаций РФС дали комментарий по этой теме:

Действующее соглашение РФС с компанией с Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/22, все обязательства по нему будут исполнены в полном объёме.

В данный момент Департамент судейства ведет работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков.

Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно.