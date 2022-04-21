В чемпионате России могут прекратить использование системы VAR.

Есть большая вероятность, что в ближайшем будущем РФС может прекратить сотрудничество с Hawk-Eye Innovations Ltd.
В результате союзу придется искать нового провайдера технологии VAR или закрывать на время весь проект VAR в российском футболе.
Hawk-Eye Innovations Ltd — это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования. Эта компания разрабатывает для ФИФА полуавтоматическую систему определения положения «вне игры», которая уже тестируется на разных турнирах.
Провайдер предоставляет оборудование и сотрудников (операторов видеоповторов, помогающих видеоассистентам в VAR-центре). С уходом Hawk-Eye будет вывезено оборудование и прекратится работа операторов.
вар испортил футбол наравне с симуляциями
вар испортил футбол наравне с симуляциями
РФС , Самая удивительно - бесполезно - вредоносная федерация в мировом футболе ⚽️ !
Ждали от неё координальных изменений во всём футбольном хозяйстве, то есть реформирование. Которое кстати они сами анонсировали с какой-то якобы иностранной логистической немецкой компанией . Даже заплатили им огромные деньги 💰 💰 💰, за какие-то бумажки , которые так видимо даже никто и не читал . Как и предполагалось, бросили это дело с реформами . Уж больно хлопотное это дело, а самое главное затратное 💰 и непонятное кому это поручить .
Ну а теперь вообще решили исключить нововведение систему VAR, которой пользуется весь мир. Зачем тратить опять же деньги 💰 💰 💰 на обучение и повышение квалификации судейского корпуса , который сможет работать на VAR . И ведь правильно вчера в своём интервью сказал бывший игрок Локомотива Самедов, у нас в РФС работают люди далёкие от футбола. И вот это состояние всего футбола и всего футбольного хозяйства, тоже результат деятельности таких вот чинуш. Футбольный мир прогрессирует , а наши чиновники под видом реформирования ,просто убивают всё что хоть как-то связано с футболом. И с этим надо обязательно что-то делать, а то их " деятельность " под корень убьёт футбол в России.
РФС , Самая удивительно - бесполезно - вредоносная федерация в мировом футболе ⚽️ !
Ждали от неё координальных изменений во всём футбольном хозяйстве, то есть реформирование. Которое кстати они сами анонсировали с какой-то якобы иностранной логистической немецкой компанией . Даже заплатили им огромные деньги 💰 💰 💰, за какие-то бумажки , которые так видимо даже никто и не читал . Как и предполагалось, бросили это дело с реформами . Уж больно хлопотное это дело, а самое главное затратное 💰 и непонятное кому это поручить .
Ну а теперь вообще решили исключить нововведение систему VAR, которой пользуется весь мир. Зачем тратить опять же деньги 💰 💰 💰 на обучение и повышение квалификации судейского корпуса , который сможет работать на VAR . И ведь правильно вчера в своём интервью сказал бывший игрок Локомотива Самедов, у нас в РФС работают люди далёкие от футбола. И вот это состояние всего футбола и всего футбольного хозяйства, тоже результат деятельности таких вот чинуш. Футбольный мир прогрессирует , а наши чиновники под видом реформирования ,просто убивают всё что хоть как-то связано с футболом. И с этим надо обязательно что-то делать, а то их " деятельность " под корень убьёт футбол в России.
Столько бабла на этом распилили при установке системы ВАР. Теперь надо ещё попилить на ее демонтаж.
Россия - щедрая душа для коррупционеров не только в политике, но и в футболе.
Столько бабла на этом распилили при установке системы ВАР. Теперь надо ещё попилить на ее демонтаж.
Россия - щедрая душа для коррупционеров не только в политике, но и в футболе.