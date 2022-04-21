В чемпионате России могут прекратить использование системы VAR.

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21 апреля 2022, 11:44

Есть большая вероятность, что в ближайшем будущем РФС может прекратить сотрудничество с Hawk-Eye Innovations Ltd.

В результате союзу придется искать нового провайдера технологии VAR или закрывать на время весь проект VAR в российском футболе.

Hawk-Eye Innovations Ltd — это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА , обслуживая все главные международные соревнования. Эта компания разрабатывает для ФИФА полуавтоматическую систему определения положения «вне игры», которая уже тестируется на разных турнирах.