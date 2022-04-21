Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТехнологии в футболеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

В чемпионате России могут прекратить использование системы VAR

21 апреля 2022, 11:44

Есть большая вероятность, что в ближайшем будущем РФС может прекратить сотрудничество с Hawk-Eye Innovations Ltd.

В результате союзу придется искать нового провайдера технологии VAR или закрывать на время весь проект VAR в российском футболе.

Hawk-Eye Innovations Ltd — это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования. Эта компания разрабатывает для ФИФА полуавтоматическую систему определения положения «вне игры», которая уже тестируется на разных турнирах.

Провайдер предоставляет оборудование и сотрудников (операторов видеоповторов, помогающих видеоассистентам в VAR-центре). С уходом Hawk-Eye будет вывезено оборудование и прекратится работа операторов.

Все новости
Глава РПЛ Хачатурянц: «У нас и мыслей нет об отказе от проекта VAR»
21 апреля
РФС: «Ведётся работа по выбору провайдера VAR, рассматриваются предложения»
21 апреля
Фергюсон: «VAR сводит меня с ума. Не понимаю этих вещей»
19 февраля
АПЛ без VAR: «Тоттенхэм» падает на 10-е место, «Ньюкасл» выбирается из зоны вылета
24 декабря 2021Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии8
ЦСКА перед матчем с «Арсеналом»: «Камеры „Матч Премьер“ на месте, ВАР тоже»
11 декабря 2021
Роналду перевёз в Манчестер криокамеру стоимостью 50 тысяч фунтов
09 октября 2021
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
21 апреля в 21:52, ред.
Ну это на руку только, контроля от ФИФА нет, ВАРа нет, просто руби не хочу
протон
протон
21 апреля в 20:54
Газпром-ТВ линии и сам нарисует )
pomor45
pomor45 ответ ARMENIAN (раскрыть)
21 апреля в 18:02, ред.
ВАР такому липовому вердикту даже может пособить: стоит только заострить внимание на нужных ракурсах в пользу нужного решения.
pomor45
pomor45
21 апреля в 17:59
Из всех новинок нужной является только система фиксации гола. Всё остальное находится в тотальном противоречии с возможностями игроков. Судьи вооружены мощным арсеналом технических средств, а игроку приходится всё определять на глазок. Особенно это проявляется в случае офсайда. "Толстый" офсайд всеми участниками определяется без всякого ВАР, а "тоненький" - по кончику носа - только ВАР и то погонять туда сюда нужно, а игроку такое абсолютно недоступно. Вооружите его тогда тоже каким-нибудь датчиком офсайда, тогда и предъявляйте претензии о нарушении: типа сигнал слышал, а всё равно залез в офсайд. Сейчас же судят без вины виноватого.
zooveterinar
zooveterinar
21 апреля в 17:55
Я только за!!!они и нахрен не нужны, весь интерес убивают,и замены оставить как прежне,три и хватит!!!
ZIBO rock
ZIBO rock
21 апреля в 17:23, ред.
Судьи на ВАРе нарушения не видят но все болельщики их видит в телеповторе! Вывод: зачем нужен ВАР если судья может посмотреть повтор на мониторе! Видели мы как на этом ВАРе руки пририсовывали, линии офсайда кривые чертили.... ВАР в России он как дышло, кто спонсор туда и вышло!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 апреля в 16:32
И в рос футболе большая коррупция,поэтому никакие вары не помогут,так как судья взял взятку и ему наплевать на вар и на варшиков а деньги потом делят с чиновниками футбола,так они живут.Эта система на гос уровне,по другому там не бывает.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
21 апреля в 16:29
Смешно, весь мир с ВАРом, а мы опять в прошлый век. Лучше научились-бы пользоваться.
Roger Young
Roger Young
21 апреля в 15:18
Качество судейства не ухудшится. Все равно вертели этим варом как хотели.
beefs
beefs
21 апреля в 15:08
чего переживать футбола уже давно нет, остался театр и возможность заработать на букмекерах...
санек002
санек002 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 апреля в 14:56
вчера после явного нарушения на бакаеве он даже на вар не пошел смотреть!а когда бакаев справедливо возмутился и карточку схлопотал!
Сп62
Сп62
21 апреля в 14:42
Оборудование ВАР отдавать нельзя. Надо его национализировать.
berda2003
berda2003
21 апреля в 14:21
если вар не обязательная опция, то нафига вообще внедряли, а если без вар нельзя - делайте свою систему...
vitechechek
vitechechek
21 апреля в 14:20
В чем проблема просто смотреть повтор без этого оборудования?))))
25процентный клоун
25процентный клоун
21 апреля в 14:00, ред.
Ну наконец-то, наш футбол будет смотреть весь мир
вар испортил футбол наравне с симуляциями
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 13:43
Без ВАРа скандалы увеличатся в разы - однозначно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 13:25
Вроде без ВАР уже никуда.
ABir
ABir ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 апреля в 13:08
Согласен, без ВАРа пенальти бы вчера точно не назначили. А так, хоть и не хотелось, но деваться было некуда
h8you
h8you
21 апреля в 13:08
будет просто бегать судья с камерой из 90х и потом просматривать повтор хахахаха
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 12:53
В чемпионате России могут прекратить использование системы VAR.
РФС , Самая удивительно - бесполезно - вредоносная федерация в мировом футболе ⚽️ !
Ждали от неё координальных изменений во всём футбольном хозяйстве, то есть реформирование. Которое кстати они сами анонсировали с какой-то якобы иностранной логистической немецкой компанией . Даже заплатили им огромные деньги 💰 💰 💰, за какие-то бумажки , которые так видимо даже никто и не читал . Как и предполагалось, бросили это дело с реформами . Уж больно хлопотное это дело, а самое главное затратное 💰 и непонятное кому это поручить .
Ну а теперь вообще решили исключить нововведение систему VAR, которой пользуется весь мир. Зачем тратить опять же деньги 💰 💰 💰 на обучение и повышение квалификации судейского корпуса , который сможет работать на VAR . И ведь правильно вчера в своём интервью сказал бывший игрок Локомотива Самедов, у нас в РФС работают люди далёкие от футбола. И вот это состояние всего футбола и всего футбольного хозяйства, тоже результат деятельности таких вот чинуш. Футбольный мир прогрессирует , а наши чиновники под видом реформирования ,просто убивают всё что хоть как-то связано с футболом. И с этим надо обязательно что-то делать, а то их " деятельность " под корень убьёт футбол в России.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ABir (раскрыть)
21 апреля в 12:53
А с нашими судьями " на глазок " наш футбол вообще умрёт . Жаль нет кадров из комнаты ВАР , где Иванов вчера держа пистолет у виска, с перекошенным лицом ,заставляет себя назначить пенальти в ворота ЦСКА ! Вот бы посмотреть ! )))))
drug01
drug01
21 апреля в 12:36
Согласен лишние растраты
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
21 апреля в 12:33
Бред какой то
Alex12357
Alex12357
21 апреля в 12:33
Кому нужна эта бутафория?Очередная уловка для судей!
112910415
112910415
21 апреля в 12:29
то ли ещё будет
ARMENIAN
ARMENIAN
21 апреля в 12:24
Эти персонажи умудряются ставить липовые пенальти даже с VAR. Как это было в матче Динамо с Краснодаром. Там нарушение было в считанных километрах от линии штрафной. И то наличие нарушения тоже вызывает сомнение.
ОПС
ОПС
21 апреля в 12:23
Свое придумаем, может быть.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
21 апреля в 12:17
Донт ВАРи, би хэпи! Да?
Руслан Айнараимов
Руслан Айнараимов ответ nikoladolgov (раскрыть)
21 апреля в 12:16
Конечно правильной дорогой идут!

Столько бабла на этом распилили при установке системы ВАР. Теперь надо ещё попилить на ее демонтаж.

Россия - щедрая душа для коррупционеров не только в политике, но и в футболе.
Alice Tract
Alice Tract ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
21 апреля в 12:16
Интересно ваше мнение по вчерашнему матчу, ибо вангую, что, по вашему убеждению, без ВАРа Спартак не победил бы. Просто интересно, как вы переобуетесь, что "вы не понимате, это другое"
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 