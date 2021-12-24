АПЛ без VAR: «Тоттенхэм» падает на 10-е место, «Ньюкасл» выбирается из зоны вылета

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24 декабря 2021, 15:45

Эра справедливости не наступила.

В понедельник стало известно, что «Ньюкасл» собирается подать официальную жалобу в Премьер-Лигу относительно стандартов судейства в своих матчах. Но ведь мы живем в эпоху «футбольной справедливости», наступившей с введением VAR . Или нет? Недовольство «Ньюкасла», вылившееся в форму задокументированного протеста, дает нам повод разобраться, как изменилась бы судьба клубов АПЛ без решений, принятых при помощи VAR .

Видеоповторы заставляли судей менять решения 59 раз со старта сезона

В Английской Премьер-Лиге сезона 2021/22 проведено уже 169 встреч, в которых судьи прибегали к услугам VAR 59 раз. В среднем на один матч приходится 0.35 судьбоносного видеоповтора, то есть в каждой третьей встрече принимается важное решение с помощью VAR . Может показаться, что это не так уж и много, однако каждое вмешательство VAR фактически меняет сюжет матча.

Нам понадобится немного фантазии, чтобы вернуться во вселенную, где все матчи АПЛ пошли по маршруту, который им указали судейские бригады, лишенные возможности себя перепроверить. Концентрируемся на первых случаях обращения к видеоповторам (повторные возможны только в существующей «временной линии») и «отменяем» их в пользу исходного решение арбитров в поле:

1. Если пенальти был отменен VAR , он считается назначенным и реализованным с вероятностью, основанной на проценте реализации той или иной команды в текущем сезоне.

2. Напротив, назначенные после похода к монитору одиннадцатиметровые вычеркиваются из реальности, как никогда не существовавшие.

3. Засчитанные с помощью VAR голы отменяются, а отмененные — остаются в силе, если лайнсмен не зафиксировал офсайд, а главный судья не заметил других нарушений. Точно так же с красными карточками.

4. Для прогнозирования дальнейшего развития событий в матчах будем учитывать форму команд (на основании результатов предыдущих встреч), время инцидента с VAR (от этого зависит вероятность влияния на конечный счет), соотношение xG в конкретном матче (важно знать для понимания соотношения сил на поле), а также их номинальную силу.

К сожалению, из-за большого переноса матчей команды Премьер-Лиги провели разное количество игр (от 15 до 18), но сравнение с реальной таблицей все равно получается достаточно любопытным.

- Отмечаем, что первая шестерка команд остается неизменной: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» занимали бы аналогичные позиции и в чемпионате без применения новых технологий.

- Недовольный судейством и, в частности, протоколом применения VAR «Ньюкасл» действительно является одним из главных выгодоприобретателей в АПЛ без видеоповторов: «сорокам» нередко наступали на хвост после ябед из комнаты видеонаблюдения, в результате этого «Ньюкасл» недобрал 5 очков. Их бы хватило, чтобы вознестись над зоной вылета, притяжение которой команда Эдди Хау никак не может преодолеть.

- Но еще сильнее VAR ударил по «Эвертону». Именно команда Рафаэля Бенитеса со старта сезона лишилась наибольшего количества очков вследствие вмешательств со стороны видеоарбитров. В таблице без VAR у «ирисок» «+6 очков», они одним махом поднимаются с угрюмого 14-го места на вполне симпатичное 8-е. «Эвертон» сейчас мог располагаться с каких-то двух баллах от пятой строчки, которую занимает «Вест Хэм».

- «Вулверхэмптон» — единственная команда АПЛ , в чью пользу со старта чемпионата не было принято ни одного решения с помощью VAR . Это досадное обстоятельство не мешает «волкам» держаться в верхней половине реальной таблицы, а нашей виртуальной они идут вровень с МЮ и отстают на очко от «Вест Хэма».

- Мы писали о причинах, которые не позволяют «Челси» выдерживать ритм чемпионской гонки наравне с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Судейство в список тормозящих факторов не входит, ведь у «синих» не изменилась не только позиция, но и количество очков.

- У «Эвертона» и «Ньюкасла» по семь отрицательных решений VAR со старта чемпионата, эти команды сильнее других страдают от наступления «эпохи справедливости». В старом-добром футболе без видеоповторов чувствовали бы себя гораздо уютнее.

- Конечно же, есть и обратная сторона. Сезон для «Тоттенхэма» складывается непросто: Нуну Эшпириту Санту лишился работы, Антонио Конте пытается навести порядок, но ему нужно время, а тут еще коронавирус ударил по команде. С учетом этих обстоятельств «шпоры» должны быть довольны текущим положением, которое могло быть хуже без VAR . С помощью видеоповторов были приняты решения, принесшие «Тоттенхэму» 3 очка.

- Кстати, «Тоттенхэм» находится на противоположном полюсе от «Вулверхэмптона»: VAR еще ни разу не поспособствовал решению против «шпор», хотя только в матче с «Ливерпулем» было два эпизода, когда вмешательство VAR выглядело уместным: возможное нарушение правил на Диого Жоте в штрафной и фол Харри Кейна с претензией на красную карточку.

- Место «Ньюкасла» в зоне вылета без VAR занимал бы «Уотфорд», который приобрел с помощью видеоповторов 3 очка и место над «красной зоной».