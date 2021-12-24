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АПЛ без VAR: «Тоттенхэм» падает на 10-е место, «Ньюкасл» выбирается из зоны вылета

24 декабря 2021, 15:45
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Эра справедливости не наступила.

В понедельник стало известно, что «Ньюкасл» собирается подать официальную жалобу в Премьер-Лигу относительно стандартов судейства в своих матчах. Но ведь мы живем в эпоху «футбольной справедливости», наступившей с введением VAR. Или нет? Недовольство «Ньюкасла», вылившееся в форму задокументированного протеста, дает нам повод разобраться, как изменилась бы судьба клубов АПЛ без решений, принятых при помощи VAR.

Видеоповторы заставляли судей менять решения 59 раз со старта сезона

В Английской Премьер-Лиге сезона 2021/22 проведено уже 169 встреч, в которых судьи прибегали к услугам VAR 59 раз. В среднем на один матч приходится 0.35 судьбоносного видеоповтора, то есть в каждой третьей встрече принимается важное решение с помощью VAR. Может показаться, что это не так уж и много, однако каждое вмешательство VAR фактически меняет сюжет матча.

Нам понадобится немного фантазии, чтобы вернуться во вселенную, где все матчи АПЛ пошли по маршруту, который им указали судейские бригады, лишенные возможности себя перепроверить. Концентрируемся на первых случаях обращения к видеоповторам (повторные возможны только в существующей «временной линии») и «отменяем» их в пользу исходного решение арбитров в поле:

1. Если пенальти был отменен VAR, он считается назначенным и реализованным с вероятностью, основанной на проценте реализации той или иной команды в текущем сезоне.

2. Напротив, назначенные после похода к монитору одиннадцатиметровые вычеркиваются из реальности, как никогда не существовавшие.

3. Засчитанные с помощью VAR голы отменяются, а отмененные — остаются в силе, если лайнсмен не зафиксировал офсайд, а главный судья не заметил других нарушений. Точно так же с красными карточками.

4. Для прогнозирования дальнейшего развития событий в матчах будем учитывать форму команд (на основании результатов предыдущих встреч), время инцидента с VAR (от этого зависит вероятность влияния на конечный счет), соотношение xG в конкретном матче (важно знать для понимания соотношения сил на поле), а также их номинальную силу.

АПЛ без VAR: «Тоттенхэм» падает на 10-е место, «Ньюкасл» выбирается из зоны вылета

К сожалению, из-за большого переноса матчей команды Премьер-Лиги провели разное количество игр (от 15 до 18), но сравнение с реальной таблицей все равно получается достаточно любопытным.

- Отмечаем, что первая шестерка команд остается неизменной: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» занимали бы аналогичные позиции и в чемпионате без применения новых технологий.

- Недовольный судейством и, в частности, протоколом применения VAR «Ньюкасл» действительно является одним из главных выгодоприобретателей в АПЛ без видеоповторов: «сорокам» нередко наступали на хвост после ябед из комнаты видеонаблюдения, в результате этого «Ньюкасл» недобрал 5 очков. Их бы хватило, чтобы вознестись над зоной вылета, притяжение которой команда Эдди Хау никак не может преодолеть.

- Но еще сильнее VAR ударил по «Эвертону». Именно команда Рафаэля Бенитеса со старта сезона лишилась наибольшего количества очков вследствие вмешательств со стороны видеоарбитров. В таблице без VAR у «ирисок» «+6 очков», они одним махом поднимаются с угрюмого 14-го места на вполне симпатичное 8-е. «Эвертон» сейчас мог располагаться с каких-то двух баллах от пятой строчки, которую занимает «Вест Хэм».

- «Вулверхэмптон» — единственная команда АПЛ, в чью пользу со старта чемпионата не было принято ни одного решения с помощью VAR. Это досадное обстоятельство не мешает «волкам» держаться в верхней половине реальной таблицы, а нашей виртуальной они идут вровень с МЮ и отстают на очко от «Вест Хэма».

- Мы писали о причинах, которые не позволяют «Челси» выдерживать ритм чемпионской гонки наравне с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Судейство в список тормозящих факторов не входит, ведь у «синих» не изменилась не только позиция, но и количество очков.

- У «Эвертона» и «Ньюкасла» по семь отрицательных решений VAR со старта чемпионата, эти команды сильнее других страдают от наступления «эпохи справедливости». В старом-добром футболе без видеоповторов чувствовали бы себя гораздо уютнее.

- Конечно же, есть и обратная сторона. Сезон для «Тоттенхэма» складывается непросто: Нуну Эшпириту Санту лишился работы, Антонио Конте пытается навести порядок, но ему нужно время, а тут еще коронавирус ударил по команде. С учетом этих обстоятельств «шпоры» должны быть довольны текущим положением, которое могло быть хуже без VAR. С помощью видеоповторов были приняты решения, принесшие «Тоттенхэму» 3 очка.

- Кстати, «Тоттенхэм» находится на противоположном полюсе от «Вулверхэмптона»: VAR еще ни разу не поспособствовал решению против «шпор», хотя только в матче с «Ливерпулем» было два эпизода, когда вмешательство VAR выглядело уместным: возможное нарушение правил на Диого Жоте в штрафной и фол Харри Кейна с претензией на красную карточку.

- Место «Ньюкасла» в зоне вылета без VAR занимал бы «Уотфорд», который приобрел с помощью видеоповторов 3 очка и место над «красной зоной».

- Мы рассмотрели «механическое» влияние зафиксированных VAR-инцидентов на исходы матчей, а сколько еще случаев, когда остаются вопросы по самому факту вмешательства/невмешательства системы. До наступления «эры справедливости» в футболе еще очень далеко.

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Все комментарии
Сидоров Ольг
Сидоров Ольг
26 декабря 2021 в 14:08
я помню 1/8 ЧМ 2010 англия германия я бы посмотрел на итоговый протокол с голом лемпарда... которого без var не было
UnnoPeso
UnnoPeso ответ DXTK (раскрыть)
25 декабря 2021 в 08:26
    sash71
    sash71
    24 декабря 2021 в 18:31
    С одной стороны VAR нужная вещь и давно назревшая с другой стороны этой системой начала злоупотреблять судейская коллегия
    Tex
    Tex
    24 декабря 2021 в 17:25, ред.
    Ну как минимум уже нет метровыx офсайдов, благодаря которым некоторые клубы 3 ЛЧ подряд выиграли.
    DXTK
    DXTK
    24 декабря 2021 в 17:22, ред.
    ну и что вы этим хотите сказать?.......наверно писали данную статью только чтобы показать что Тоттенхэм должен быть ниже.......бомбическая игра в лондоне не дает покоя.............. с ВАР или без ВАР ......МС все равно первый, а Ливерпуль их догоняет.....даже наплакав над этой статьей...не получается Ливер сделать первым и надеть корону чемпионов............

    когда писалась эта статья.........автор сам каждую игру пересмотрел подсчитав правильность или не правильность решений с вар....... может нам напомните где это тоттенхэм + 3 очка заработал, ..........в каких матчах это было....... такое ощущение что по звездам орентировались........ и так от балды поставили..... нету конкретики.......указали только матч ттх и ливерпуля........

    PS за сезон 2019/2020 у Ливерпуля, когда их просто в каждой игре тащили, симулировали, падали, выпрашивали пенальти, играли руками, вообще надо отобрать титул и отправить их во второй дивизион, как делают это в сериале..........
    Roger Young
    Roger Young
    24 декабря 2021 в 17:08
    Интересно, спасибо
    Сантус
    Сантус
    24 декабря 2021 в 16:56
    Статистика занимательная,но присутствие ВАР ставит под сомнение значимость нахождения арбитра в поле.Не один раз ловил себя на мысли что эпизоды в динамике и на повторе выглядят по разному.При этом они смакуются с разных ракурсов.Рефери же видит всё очень однобоко и скорее интуитивно принимает решения.ВАР помощник?Вроде да,но всё настойчивее звучит вопрос-так ли нужен уже судья в поле?)Единственное что он может лучше ВАР, услышать брань в свою сторону..)
    shlomo
    shlomo
    24 декабря 2021 в 16:29, ред.
    Спасибо за статью..... ну что, ВАР не достигает того, что предполагалось, когда он был введен, он должен был гарантировать, что любые серьезные ошибки судей будут исправлены с помощью технологий.... ВАР просто на просто неправильно реализован.... команда ВАР решает, следует ли рассматривать конкретный инцидент или нет..... теперь решение о том, следует ли рассматривать инцидент, зависит от усмотрения судей, что носит чисто субъективный характер.... это привело к большей путанице, большему количеству запрещенных голов, ненужным красным карточкам, длительным остановкам и снизило волнение в игре.... и самое печальное, что это привело к еще большему разочарованию болельщиков, которые хотят смотреть свободный футбол без перерывов и очень спорных решений.....ВАР существует для того, чтобы помочь принять правильное решение, используя видеодоказательства, если требуется разъяснение, а не принимая решение за Судью...... в итоге Судьи не принимают сначала решение, а отходят в сторону, чтобы посмотреть, что показывают видео в спорных пьесах.... а ведь Судьи лучшие люди для оценки фолов, офсайдов, игры рукой.... потому что они находятся на поле и чувствуют игру.... а ВАР взял на себя их работу в качестве лица, принимающего первоначальные решения, и это в значительной степени убило игру....
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