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«Спартак» будет играть в форме с автографами звёзд клуба прошлых лет

21 апреля 2022, 16:43

«Спартак» объявил, что команда будет играть в форме с автографами звезд команды прошлых лет. Акция приурочена к столетнему юбилею, который клуб отпраздновал 18 апреля.

«Победное дерби мы провели в особой форме – с автографом Николая Петровича Старостина.

В течение года столетия на нашей форме будут появляться автографы ведущих игроков клуба из каждого десятилетия», – говорится в сообщении «Спартака».

«Спартак» будет играть в форме с автографами звёзд клуба прошлых лет

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 21:47
Рассказов следующий тут без вариантов!!!!!
Gahi
Gahi
21 апреля в 18:33, ред.
Ну что это хорошая идея, чтобы подстегнуть футболистов особенно паспортистов к самоотдаче во время игры, как это делали большие мастера футбольного клуба "Спартак".

Да, победа с именем Старостина это замечательно, но содержание самой игры оставляет желать лучшего, с которой будет трудно одержать победу следующим матче, если не изменить отношение в целом к командной игре.

И будет очень печально, если с именем одного из легенд клуба придётся проиграть.
В таком случае вина полностью ляжет на всю команду, которая не может достойно проявить уважение к истории клуба. И, соответственно, к футболисту в частности под именем и фамилией которого они вышли в этот день на матч.
lotsman
lotsman
21 апреля в 16:57
Неплохая идея. Это должно придать силы. Проигрывать с автографами звёзд стыдно будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 апреля в 16:54
Респект, только научитесь забивать с игры
vcsk9mx5ggqf
vcsk9mx5ggqf
21 апреля в 16:49
На фарт сгодится
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 16:47
А поможет ли))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 16:44
Интересный ход.
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