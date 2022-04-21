«Спартак» будет играть в форме с автографами звёзд клуба прошлых лет

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21 апреля 2022, 16:43

«Спартак» объявил, что команда будет играть в форме с автографами звезд команды прошлых лет. Акция приурочена к столетнему юбилею, который клуб отпраздновал 18 апреля.

«Победное дерби мы провели в особой форме – с автографом Николая Петровича Старостина.

В течение года столетия на нашей форме будут появляться автографы ведущих игроков клуба из каждого десятилетия», – говорится в сообщении «Спартака».