«Спартак» будет играть в форме с автографами звёзд клуба прошлых лет

«Спартак» объявил, что команда будет играть в форме с автографами звезд команды прошлых лет. Акция приурочена к столетнему юбилею, который клуб отпраздновал 18 апреля.
«Победное дерби мы провели в особой форме – с автографом Николая Петровича Старостина.
В течение года столетия на нашей форме будут появляться автографы ведущих игроков клуба из каждого десятилетия», – говорится в сообщении «Спартака».
Да, победа с именем Старостина это замечательно, но содержание самой игры оставляет желать лучшего, с которой будет трудно одержать победу следующим матче, если не изменить отношение в целом к командной игре.
И будет очень печально, если с именем одного из легенд клуба придётся проиграть.
В таком случае вина полностью ляжет на всю команду, которая не может достойно проявить уважение к истории клуба. И, соответственно, к футболисту в частности под именем и фамилией которого они вышли в этот день на матч.
Да, победа с именем Старостина это замечательно, но содержание самой игры оставляет желать лучшего, с которой будет трудно одержать победу следующим матче, если не изменить отношение в целом к командной игре.
И будет очень печально, если с именем одного из легенд клуба придётся проиграть.
В таком случае вина полностью ляжет на всю команду, которая не может достойно проявить уважение к истории клуба. И, соответственно, к футболисту в частности под именем и фамилией которого они вышли в этот день на матч.