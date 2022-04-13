«Спартак» презентовал специальную эмблему в честь столетия клуба

Пресс-служба «Спартака» объявила об изменениях в логотипе клуба.

Мы обновили логотип по просьбам болельщиков.

После изучения многочисленных комментариев мы решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.

Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.