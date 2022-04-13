«Спартак» презентовал специальную эмблему в честь столетия клуба

Пресс-служба «Спартака» объявила об изменениях в логотипе клуба.
Мы обновили логотип по просьбам болельщиков.
После изучения многочисленных комментариев мы решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.
Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.
Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento — такой, например, есть в эмблеме «Барселоны». Исторические ретро-мячи часто используются в Английской Премьер-Лиге или испанской Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба РПЛ.