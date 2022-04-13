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«Спартак» презентовал специальную эмблему в честь столетия клуба

13 апреля 2022, 12:17

Пресс-служба «Спартака» объявила об изменениях в логотипе клуба.

Мы обновили логотип по просьбам болельщиков.

После изучения многочисленных комментариев мы решили изменить логотип и замкнуть линию мяча. Четкий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали.

Кроме того, представляем специальную эмблему в честь столетия клуба. Этот ретро-дизайн отсылает к историческому ромбу с диагональю слева направо, который был у «Спартака» конца 30-х и начала 40-х годов. Именно такую диагональ придумал автор логотипа Николай Петрович Старостин.

Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento — такой, например, есть в эмблеме «Барселоны». Исторические ретро-мячи часто используются в Английской Премьер-Лиге или испанской Примере, и мы рады представить первый ретро-мяч на эмблеме клуба РПЛ.

«Спартак» презентовал специальную эмблему в честь столетия клуба

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Все комментарии
poodle
poodle
21 апреля в 17:47, ред.
что,теперь спартак в волейбол будет играть,мяч то волейбольный на правом рисунке?!
DaslerU
DaslerU
13 апреля в 23:13
Разве мяч какой-то был на той, первой эмблеме? Что-то не припомню.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
13 апреля в 22:53
Это максимум что могли преподнести своим болельщикам 😄
t272nm
t272nm
13 апреля в 22:47
ФК Спартак Москва - смех и радость мы приносим людям!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 апреля в 22:33
Мяч на эмблеме должен быть коричневого цвета и со шнуровкой ! ))))
pomor45
pomor45
13 апреля в 21:33
Спартак даже эмблему умудряется превратить а проблему.
Некакойшенко
Некакойшенко
13 апреля в 21:30
Снова вижу дежавю
Снова строим все Москву
В логотипе хрень меняем
О футболе не мечтаем..................
25процентный клоун
25процентный клоун
13 апреля в 21:15
Главное, что в столетие судей не покупаем
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 апреля в 19:06
Надо бы пресс-службе Спартака, в честь праздника, поставить оч. популярную в 90- е гг. песню В. Асмолова... там как раз о сегодняшних рулевых клуба поётся:

....................................................
Как мы любим болтать и судачить,
Возмущаться и митинговать,
Нереальные ставить задачи
И козлов отпущенья искать!
Нет конца разговорам и спорам,
Пересудам и скорым судам -
И летим мы, как в поезде скором,
Ниоткуда летим в никуда!

Нам бы сдвинуть бетонные горы,
Но традиции свято храня,
Мы заводим опять разговоры -
И бушует река Болтовня!
......................................................
shur
shur
13 апреля в 18:47
...Свинов одобрил, али как ?!
FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
13 апреля в 18:16
    FenixSL
    FenixSL
    13 апреля в 18:15
    а у вас все ностальгия по совку

    тем временем футбол даже в Америке и Канаде поднимается из ничего
    а у нас все плачут как хорош был спартак тогда.....были времена......весь мир знал наш футбол..............
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    13 апреля в 17:55
    Пора возвращаться к истокам.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    13 апреля в 17:23
    Но Спартак как был Спартаком, так им и остался! Надеюсь, что ЦСКА не пустит пупсиков в полуфинал кубка России) И снова будет бестрофейный сезон для пищевика.
    Бубнин
    Бубнин
    13 апреля в 16:54
    Не только столетие, но и стремительный подъем команды на 9-ю позицию в таблице призваны порадовать болельщиков новой эмблемой клуба.
    Little Caprice
    Little Caprice
    13 апреля в 15:57
    Всё логично. Раньше три красно-белые полосы внутри ромба стремились вверх, а теперь - вниз. Соответствует курсу клуба, молодцы!
    протон
    протон
    13 апреля в 15:56
    А Спартак не хочет, ради фанатов, поменять кое что в игре и начать набирать очки, а не быть посмешищем в год столетия?
    протон
    протон
    13 апреля в 15:54
    Теперь мяч стал более волейбольным. Сколько можно менять уже логотип, дизайн просто провал.
    memphis
    memphis
    13 апреля в 15:36
    Игра: найди Дзюбу на картинках))
    zooveterinar
    zooveterinar
    13 апреля в 15:23, ред.
    Федуна сменили бы и Зарему ,к юбилею!!!
    санек002
    санек002
    13 апреля в 15:21
    что и требовалось доказать!поперли гадости и как всегда первый из цска он и первый по гадостям!если больше ни на что хорошее не способен!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    13 апреля в 14:51
    Обнародуйте, во сколько обошлось создание сего чудо-макета?А то глумились над эмблемой Зенита...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    13 апреля в 14:49
    Вернули ретро-мяч.Также им надо вернуть ретро-зарплаты игрокам
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    13 апреля в 14:48
    А вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    13 апреля в 14:28
    Уважаемый, ты или из-за возраста, или по иным причинам перепутал ЭМБЛЕМУклцба, которая осталась старой и ЛОГОТИП, который был приурочен к юбилею и предназначен для гостевой формы. Эмблема ЦСКА НЕЗЫБЛЕМА мы же не Спартак, чтобы менять тренеров и эмблемы. Учи. Матчать, старина
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    13 апреля в 14:24
    Вот надо перед каждым матчем эмблему менять , глядишь и подберут более-менее удачливую.
    Ну хотя бы черточку по циферблату крутить.
    Roger Young
    Roger Young
    13 апреля в 14:22
    Вместо того, чтобы решить юридический спор и вернуть классическую эмблему только натягивают сову на глобус и уродуют и без того страшный новодел
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    13 апреля в 14:21
    Я не знал об этом, первый раз слышу
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 апреля в 14:01
    дальше пошли только в цска! вместо эмблемы клуба, которая попала в первую 10ку в мире по рейтенгу привлекательности кони решили всё изменить и теперь на груди армейской футболки гордо возвышается логотип миланского интера! БУ-ГА-ГА🤣🤣🤣 р.s не нужно мне только объяснять историю этой эмблемы
    Хиромант
    Хиромант ответ Cat01 (раскрыть)
    13 апреля в 14:01
    - Согласен! Я даже прослезился! Такую красоту сотворили!!! Ну теперь-то масть попрёт!

    - А остальные-то клубы не додумались... Вот и пусть играют теперь в свой футбол со старыми эмблемами. Им же явно ничего не светит...
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