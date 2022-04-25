«Барса» впервые проиграла 3 домашних матча подряд по ходу одного сезона

«Барселона» впервые в истории проиграла дома три раза подряд в течение одного сезона.
Каталонцы уступили «Райо Вальекано» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура Примеры.
До этого «Барса» проиграла на своем поле «Кадису» в чемпионате (0:1) и «Айнтрахту» в Лиге Европы (2:3).
При этом «Барселона» проиграла «Райо» оба матча сезона в Примере впервые в истории.
Иначе в провальном сезоне нечего и вспомнить было бы
А так 4:0 душу греют-но вылет из всех турниров оформлен!
Иначе в провальном сезоне нечего и вспомнить было бы
А так 4:0 душу греют-но вылет из всех турниров оформлен!
Вот настоящая музыка, классика.
Вот настоящая музыка, классика.
Замечательная новость
Люблю такую Барселону!
Замечательная новость
Люблю такую Барселону!
Молодцы, продолжайте в таком же духе. Дно пробито.
Молодцы, продолжайте в таком же духе. Дно пробито.
Рекорд за рекордом.При Кумана такой фигни не было
В свете последних событий слова Хави: «Теперь нас никто не остановит» приобретают особый смысл...
Рекорд за рекордом.При Кумана такой фигни не было
В свете последних событий слова Хави: «Теперь нас никто не остановит» приобретают особый смысл...
Такими темпами он очень быстро свою историю тренера Барселоны закончит. Очень бы этого не хотелось, но таковы правила. Или ты показываешь результат, или тебе указывают на дверь. Со следующего сезона с него будет конкретный спрос
Такими темпами он очень быстро свою историю тренера Барселоны закончит. Очень бы этого не хотелось, но таковы правила. Или ты показываешь результат, или тебе указывают на дверь. Со следующего сезона с него будет конкретный спрос