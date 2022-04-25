«Барса» впервые проиграла 3 домашних матча подряд по ходу одного сезона

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вчера, 01:29

«Барселона» впервые в истории проиграла дома три раза подряд в течение одного сезона.

Каталонцы уступили «Райо Вальекано» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура Примеры.

До этого «Барса» проиграла на своем поле «Кадису» в чемпионате (0:1) и «Айнтрахту» в Лиге Европы (2:3).

При этом «Барселона» проиграла «Райо» оба матча сезона в Примере впервые в истории.