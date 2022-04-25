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«Барса» впервые проиграла 3 домашних матча подряд по ходу одного сезона

вчера, 01:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Барселона» впервые в истории проиграла дома три раза подряд в течение одного сезона.

Каталонцы уступили «Райо Вальекано» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура Примеры.

До этого «Барса» проиграла на своем поле «Кадису» в чемпионате (0:1) и «Айнтрахту» в Лиге Европы (2:3).

При этом «Барселона» проиграла «Райо» оба матча сезона в Примере впервые в истории.

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«Барселона» проиграла «Райо» оба матча сезона в Примере впервые в истории
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:50
Что то Барса опять расслабилась.
eleven LC
eleven LC ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 09:31
Да болельщики Барселоны должны спасибо сказать за этот поистине королевский подарок
Иначе в провальном сезоне нечего и вспомнить было бы
А так 4:0 душу греют-но вылет из всех турниров оформлен!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:07
Похоже что у Барсы спад начался.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
вчера в 09:07
Зато весь мусор со всех команд собирают :начиная стренеров и тех кому за 30 и тех кто скамейки полЯрует, да?
chocopie748
chocopie748 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 08:47
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 08:30
    Реал-Барселона 0:4
    Вот настоящая музыка, классика.
    m7dqxsny5t7p
    m7dqxsny5t7p
    вчера в 08:30
    Вовремя дномяра свинтил с тонущего корабля
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 08:25
    Есть шанс увеличить этот показатель.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 08:15
    Это тоже рекорд своего рода.
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 07:53
    Бывает, не смертельно.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 07:53
    Барселона проиграла три домашних матча подряд-звучит как музыка
    Замечательная новость
    Люблю такую Барселону!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ Carl Lewis (раскрыть)
    вчера в 07:52
    Да, но все-таки нужно играть.
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    вчера в 07:51
    Победа гостей 2 в этом сезоне.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 07:48
    Это конец сезона.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 07:42
    Это тактика лечения
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 07:35
    И бывает такое
    yqc3bw83mzz3
    yqc3bw83mzz3
    вчера в 07:29
    Только ленивый нынче Барсу не пежит
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 07:01
    Дурное дело нехитрое...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 06:45
    Барселона уже не та Барселона.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 05:21
    Всё когда-то случается впервые
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 05:15, ред.
    Хави: «Теперь нас никто не остановит».
    Молодцы, продолжайте в таком же духе. Дно пробито.
    e3m5ubc6wqbb
    e3m5ubc6wqbb
    вчера в 03:55
    Это фиаско, братан!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 03:17
    Неприятный для Барсы факт.
    343qx875kcde
    343qx875kcde
    вчера в 02:45
    Доцацкались с дномярой, теперь и получайте!
    протон
    протон
    вчера в 02:20
    Жоан Лапорта: «Я убежден, что «Барселона» может выиграть лигу, и она ее выиграет. Мы стали очень сильными, команда работает на полную мощность»
    Рекорд за рекордом.При Кумана такой фигни не было
    В свете последних событий слова Хави: «Теперь нас никто не остановит» приобретают особый смысл...
    beefs
    beefs
    вчера в 01:51
    С новым рекордом...
    H1ТMAN
    H1ТMAN
    вчера в 01:47
    Следующий сезон покажет надолго ли Хави в барсе…
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 01:36
    Я же говорю, Хави все антирекорды Кумана начал бить..
    Такими темпами он очень быстро свою историю тренера Барселоны закончит. Очень бы этого не хотелось, но таковы правила. Или ты показываешь результат, или тебе указывают на дверь. Со следующего сезона с него будет конкретный спрос
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