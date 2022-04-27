Бензема забил 85-й гол в ЛЧ. Больше только у Роналду, Месси и Левандовски

Форвард «Реала» Карим Бензема забил 85-й гол в Лиге чемпионов.
Французский игрок сделал дубль в матче 1/2 финала ЛЧ против «Манчестер Сити» (3:4).
Бензема — четвертый бомбардир в истории турнира. Больше голов в ЛЧ забили только Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (125) и Роберт Левандовски (86).
Отметим, что Бензема провёл 600-й матч в составе «Реала».
Все ждали, что на смену Роналду и Месси придут Мбаппе и Холланд, но им сказали встать в очередь. Идёт гонка между Левой и Бензом за третье место в списке бомбардиров лч. Ну или за первое место среди смертных.
Все ждали, что на смену Роналду и Месси придут Мбаппе и Холланд, но им сказали встать в очередь. Идёт гонка между Левой и Бензом за третье место в списке бомбардиров лч. Ну или за первое место среди смертных.
Сити и Ливер дошли далеко в лч благодаря команде вцелом,а Реал дошёл потому что дотащил Карим!
Золотой мяч ведь приз лучшему игроку,а не клубу !
Сити и Ливер дошли далеко в лч благодаря команде вцелом,а Реал дошёл потому что дотащил Карим!
Золотой мяч ведь приз лучшему игроку,а не клубу !
Даже если Реал не победит в ЛЧ, то я уже больше склоняюсь к тому чтобы он всё - таки выиграл награду!
Лева вылетел, по голам Бенз его тоже обошёл.
Ливерпуль, МС тоже имеет кандидатов, но про них можно говорить, только после финала.
Даже если Реал не победит в ЛЧ, то я уже больше склоняюсь к тому чтобы он всё - таки выиграл награду!
Лева вылетел, по голам Бенз его тоже обошёл.
Ливерпуль, МС тоже имеет кандидатов, но про них можно говорить, только после финала.
Так что это история-а если ещё и победит Реал в этом сезоне и Карим получит золотой мяч то это запомнят навсегда!
Так что это история-а если ещё и победит Реал в этом сезоне и Карим получит золотой мяч то это запомнят навсегда!