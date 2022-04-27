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Бензема забил 85-й гол в ЛЧ. Больше только у Роналду, Месси и Левандовски

сегодня, 07:34
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Форвард «Реала» Карим Бензема забил 85-й гол в Лиге чемпионов.

Французский игрок сделал дубль в матче 1/2 финала ЛЧ против «Манчестер Сити» (3:4).

Бензема — четвертый бомбардир в истории турнира. Больше голов в ЛЧ забили только Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (125) и Роберт Левандовски (86).

Отметим, что Бензема провёл 600-й матч в составе «Реала».

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 19:22
Надеюсь Бензема зайдет в тройку уже в этом розыгрыше!
протон
протон
сегодня в 18:56
Может обогнать Левандовски в этом сезоне уже)
Все ждали, что на смену Роналду и Месси придут Мбаппе и Холланд, но им сказали встать в очередь. Идёт гонка между Левой и Бензом за третье место в списке бомбардиров лч. Ну или за первое место среди смертных.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 18:18
Если лч выиграет МанСити или Ливерпуль то золотой мяч всё равно должен получить Карим
Сити и Ливер дошли далеко в лч благодаря команде вцелом,а Реал дошёл потому что дотащил Карим!
Золотой мяч ведь приз лучшему игроку,а не клубу !
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 18:07
Не ошибаюсь! Этот сезон останется позади, как и все остальные сезоны Роналду, Месси и т.д.
Даже если Реал не победит в ЛЧ, то я уже больше склоняюсь к тому чтобы он всё - таки выиграл награду!
Лева вылетел, по голам Бенз его тоже обошёл.
Ливерпуль, МС тоже имеет кандидатов, но про них можно говорить, только после финала.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 17:59
Ну как завершил, если больше всех забивает в топ-5 из-за пределов штрафной?
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 17:14, ред.
И снова ты ошибаешься,такое выступление в плей-офф ЛЧ как сейчас выдает Карим бывает редко,у него уже 9 голов в матчах на вылет,а рекорд это 10,Роналду в 2017
Так что это история-а если ещё и победит Реал в этом сезоне и Карим получит золотой мяч то это запомнят навсегда!
амурец
амурец
сегодня в 15:37
Прикольно слушать вмзги месяфантиков, им конечно обидно что их идол играет только на групповом этапе и сдувается в плей офф, а Бензема тащит именно в плей офф, еакми раньше Роналду
Bensurr
Bensurr ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 13:26
А карлан вообще завершид карьеру про него забыли
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 12:26
Про Леву вообще забыли.. Да и про Карима забудут в следующем сезоне!
NOVA
NOVA
сегодня в 11:22, ред.
жаль не получилось оформить хеттрик, уже бы догнал леву, ну ничего, в домашнем матче еще парочку положит и выйдет на чистое 3е место!!!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:21
С 2017 года не было такого что бы один игрок так разрывал в лч,тогда это был Роналду, а сейчас Карим!
ОПС
ОПС
сегодня в 10:11
Ну, и ладно.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 10:08
Карим в превосходной форме......
GHОSТ
GHОSТ ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
сегодня в 09:57
Роналду никто не догонит,только если Холланд или Мбаппе,и то не факт.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 09:45
Роналду уже старик, а Бензема еще забьет много.
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 09:38
Бесполезный пешеход ни о чем)) Вечно второй после Роналду.Голы в ЛЧ,голы за сборную,голы на ЧМ...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 09:11
Молодец. И это притом что столько лет он играл на статистику гелевого.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:06
Роналду вне конкуренции !
Elliada
Elliada
сегодня в 08:27
У собирателя яблок 86 голов и одна победа в ЛЧ (и то по сокращенному формату). У других 4-5 побед. Голы поляка бесполезные
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:52
Ну Лёву-то он точно обойдёт.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:49
Есть шанс догнать Роберта еще в этом розыгрыше
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 07:46
Забьет в Мадриде.
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