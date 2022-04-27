Бензема забил 85-й гол в ЛЧ. Больше только у Роналду, Месси и Левандовски

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сегодня, 07:34

Форвард «Реала» забил 85-й гол в Лиге чемпионов.

Французский игрок сделал дубль в матче 1/2 финала ЛЧ против «Манчестер Сити» (3:4).

Бензема — четвертый бомбардир в истории турнира. Больше голов в ЛЧ забили только Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (125) и Роберт Левандовски (86).

Отметим, что Бензема провёл 600-й матч в составе «Реала».