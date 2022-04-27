Бензема забил в полуфиналах Лиги чемпионов больше, чем Месси

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сегодня, 00:17

Нападающий «Реала» забил в полуфиналах Лиги чемпионов больше голов, чем игрок ПСЖ (8 мячей против 7). Это стало возможно благодаря дублю в матче против «Манчестер Сити» (3:4). Выше по данному показателю расположился только футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (13 голов).

Помимо этого, Бензема на данный момент забил 14 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что делает его лучшим бомбардиром турнира.