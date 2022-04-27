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Бензема забил в полуфиналах Лиги чемпионов больше, чем Месси

сегодня, 00:17

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил в полуфиналах Лиги чемпионов больше голов, чем игрок ПСЖ Лионель Месси (8 мячей против 7). Это стало возможно благодаря дублю в матче против «Манчестер Сити» (3:4). Выше по данному показателю расположился только футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (13 голов).

Помимо этого, Бензема на данный момент забил 14 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что делает его лучшим бомбардиром турнира.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:38, ред.
вот и получается, что Месси в ЛЧ далеко не лучший, а Бензема заслужил ЗМ, но вопрос дадут ли его ему
93dgcaad9j5u
93dgcaad9j5u
сегодня в 03:22
Щас мага скажет что Бенз обошёл его кумира благодаря судьям)))
GHОSТ
GHОSТ
сегодня в 02:03
Бензема и Роналду лучшие.)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:11
Бензема это пушка .
А Месси при всём к нему уважении , история.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:57
Ничего ему не дадут, ты ведь знаешь куда уйдёт очередной зм, там уже начали проплачивать и парить лигу1 ставя победу в чемпе выше результатов лч
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:44
Ну если это произойдёт и Карим забьёт ещё 3-4 гола в этой лч
То я не знаю какой ему мяч надо давать,золотой,платиновый или бриллиантовый?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:40
Если Карим сумеет забить ещё минимум 3 гола, то повторит рекорд Криштиану.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:37
Я не назвал его так, а сказал, что он включил этот режим.
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:28
Переиначивание фамилии Куртуа попало под автоцензуру.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:25
Ого, у Месси аж 7 мячей в полуфиналах плей-офф. У Криштиану всего почти в два раза больше, это слабо, ведь все знают, что Криштиану всегда включается в решающих матчах, а Месси - когда легко. Но все-таки аж 7, это неплохо. Никто бы сейчас не поверил, что он и три сможет забить.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
сегодня в 00:22
Обогнал и не заметил.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:21
Бензема,Бензема, Бензема-везде этот Бензема!
Это его сезон ,он лучший футболист мира прямо сейчас!
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