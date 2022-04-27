Бензема забил в полуфиналах Лиги чемпионов больше, чем Месси

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил в полуфиналах Лиги чемпионов больше голов, чем игрок ПСЖ Лионель Месси (8 мячей против 7). Это стало возможно благодаря дублю в матче против «Манчестер Сити» (3:4). Выше по данному показателю расположился только футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (13 голов).
Помимо этого, Бензема на данный момент забил 14 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, что делает его лучшим бомбардиром турнира.
А Месси при всём к нему уважении , история.
А Месси при всём к нему уважении , история.
То я не знаю какой ему мяч надо давать,золотой,платиновый или бриллиантовый?
То я не знаю какой ему мяч надо давать,золотой,платиновый или бриллиантовый?
Это его сезон ,он лучший футболист мира прямо сейчас!
Это его сезон ,он лучший футболист мира прямо сейчас!