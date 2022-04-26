Хави провёл 32 матча во главе «Барсы». У него меньше побед, чем у Кумана

«Барселона» под руководством Хави провела уже 32 матча в различных соревнованиях.
На счету каталонцев за этот период — 17 побед, 7 ничьих и 8 поражений.
Любопытно, что «сине-гранатовые» во главе с Рональдом Куманом в первых его 32 поединках победили 21 раз, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Нидерландского специалиста, напомним, уволили из-за плохих результатов.
Ой блин вот загнул)))) но мысль верна и очень актуальна
Ой блин вот загнул)))) но мысль верна и очень актуальна
Хави будем судить со следующего сезона!
Хави будем судить со следующего сезона!
При Кумане «Барса» словно шла по инерции, но верно вязла в болоте, а перспективы казались очень плохими.
При Кумане «Барса» словно шла по инерции, но верно вязла в болоте, а перспективы казались очень плохими.