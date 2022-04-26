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Хави провёл 32 матча во главе «Барсы». У него меньше побед, чем у Кумана

вчера, 20:50

«Барселона» под руководством Хави провела уже 32 матча в различных соревнованиях.

На счету каталонцев за этот период — 17 побед, 7 ничьих и 8 поражений.

Любопытно, что «сине-гранатовые» во главе с Рональдом Куманом в первых его 32 поединках победили 21 раз, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Нидерландского специалиста, напомним, уволили из-за плохих результатов.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:10
Думаю, что если бы я возглавил Барсу прямо после ухода Пепа Гвардиолы с праймовыми Месси Хави и Иньестой, то у меня была бы очень неплохая статистика минимум в первые полгода.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:00
У Хави новая по сути команда, человек строит новый боеспособный коллектив. В следующем сезоне посмотрим , как у Барсы пойдут дела.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Многие оправдывают то что не стоит оправдывать прикрывая пиаром мнения большинства свою несостоятельность
Ой блин вот загнул)))) но мысль верна и очень актуальна
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
сегодня в 00:41
И после всего этого, его оправдывают.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Если не ошибаюсь хави за зимнее то купил на сумму в три раза больше чем куман
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:27
Куман тренер, а Хави кто ?
FANLIVE
FANLIVE ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
вчера в 22:14
от обиженных Месси.)))))))
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:47
Только стоит признать, что у Кумана был Месси, а у Хави нет.
Хави будем судить со следующего сезона!
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 21:45
Тренер ждем...
Magmessi
Magmessi
вчера в 21:25
У Кумана был, Месси, он делал результат!
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
вчера в 21:17
Так еще и Куману приходилось играть с балластом в виде Месси...
Илья85
Илья85 ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 21:00
При Кумане этрй инерцией был Месси,а у Хави его нет,и ему приходится стпомть игру
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:58
И это при том, что у него не было таких усилений, как у Хави.
Elliada
Elliada
вчера в 20:57
Сейчас Хави не уволят. Дадут время до Нового года
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:56
При Хави хотя бы играть стали веселее, он не боится экспериментировать и искать игру, да и подобрал он уже разобранную команду в преддверии кризиса.
При Кумане «Барса» словно шла по инерции, но верно вязла в болоте, а перспективы казались очень плохими.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:53
Статистикой Хави не блещит
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:51
Просто статистика.
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