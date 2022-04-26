Хави провёл 32 матча во главе «Барсы». У него меньше побед, чем у Кумана

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вчера, 20:50

«Барселона» под руководством провела уже 32 матча в различных соревнованиях.

На счету каталонцев за этот период — 17 побед, 7 ничьих и 8 поражений.

Любопытно, что «сине-гранатовые» во главе с в первых его 32 поединках победили 21 раз, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Нидерландского специалиста, напомним, уволили из-за плохих результатов.