Защитник «Сити» Диаш: «Знаем, какое трудное испытание нас ждёт в Мадриде»

Защитник «Манчестер Сити» поделился мыслями после победы над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Чем лучше результат, тем лучше для нас. Но каким бы ни был результат сегодня, противостояние не могло завершиться сегодня, поскольку ответная игра пройдет в Мадриде, где «Реал» очень силен. Мы знаем, какое трудное испытание нас ждет. Мы пропустили три мяча, что не слишком хорошо, но я считаю, что команда сыграла неплохо с учетом всех наших потерь.

Мы не испытываем разочарования. Знаем, против кого играем, и «Реал» знает, с кем он сражается. Нас ждет матч, в котором может случиться что угодно, поэтому нам нужно как следует подготовиться к этой игре, сохранять концентрацию и бороться каждую секунду.