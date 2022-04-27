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Защитник «Сити» Диаш: «Знаем, какое трудное испытание нас ждёт в Мадриде»

вчера, 13:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился мыслями после победы над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Чем лучше результат, тем лучше для нас. Но каким бы ни был результат сегодня, противостояние не могло завершиться сегодня, поскольку ответная игра пройдет в Мадриде, где «Реал» очень силен. Мы знаем, какое трудное испытание нас ждет. Мы пропустили три мяча, что не слишком хорошо, но я считаю, что команда сыграла неплохо с учетом всех наших потерь.

Мы не испытываем разочарования. Знаем, против кого играем, и «Реал» знает, с кем он сражается. Нас ждет матч, в котором может случиться что угодно, поэтому нам нужно как следует подготовиться к этой игре, сохранять концентрацию и бороться каждую секунду.

«Ман Сити» и «Реал» повторили рекорд по числу голов в 1/2 финала ЛЧ.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:01, ред.
Теперь для МС главное, чтоб Реал остальные полдела не сделал.) А он могёт!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:12
Дааа,там вам не тут! 😜
ДСА
ДСА
вчера в 15:08
Пол дела сделано, теперь главное не проиграть.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:24
Думаю такого пиршества голов мы не увидим в Мадриде! А хотелось бы!
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:03
Да в Мадриде будет не сладко.
dеigandre
dеigandre
вчера в 13:37
Всей командой скажите спасибо Марезу-18 выходов 1 на 1, 0 голов. Игрок Сити
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:36
Это будет матч за финал...
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