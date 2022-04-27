Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2021/2022

Гвардиола: «„Ман Сити“ поедет в Мадрид с прицелом на победу»

сегодня, 08:22
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы над «Реалом» (4:3) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Это была фантастическая в исполнении обеих команд игра. У нас многое получалось. К сожалению, мы пропускали, а забить могли бы и больше. Мы провели фантастическую игру против невероятной команды.

«Реал» здорово давил и играл очень сильно. Но мы можем собой гордиться. Поедем в Мадрид с прицелом на победу. Сегодня мы прекрасно играли как с мячом, так и без него. Трудно просить от игроков большего.

Обе команды хотят атаковать, хотят играть. Футбол — фантастический спектакль. Мои поздравления Карло [Анчелотти] и его команде — они были очень хороши. «Реал» всегда представляет собой угрозу, но мы видели, что можем бороться с ними на этом уровне.

«Ман Сити» и «Реал» повторили рекорд по числу голов в 1/2 финала ЛЧ.

Все новости
Защитник «Сити» Диаш: «Знаем, какое трудное испытание нас ждёт в Мадриде»
Сегодня, 13:32
«Это была фантастическая футбольная вечеринка!» Концентрированное восхищение матчем «Ман Сити» и «Реала»
Сегодня, 12:12Александр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии8
Фоден о матче с «Реалом»: «Это был великолепный футбол для зрителей»
Сегодня, 09:54
Хавбек «Ман Сити» Силва: «Наши болельщики должны быть горды за нас»
Сегодня, 09:14
Винисиус: «Нам нужно сохранять спокойствие перед ответной игрой с „Сити“»
Сегодня, 08:46
Анчелотти: «Увозим на „Бернабеу“ три забитых мяча. Надеемся пройти в финал»
Сегодня, 08:13
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:05
Если в Мадриде Каземиро будет на поле, то у сити будет мало возможностей играть так, как играли они вчера. С опорной зоны там уже не пустят.
alexamit
alexamit
сегодня в 15:45
Блажен,кто верует-это дядя Хосеп.
Tex
Tex ответ Maximus_01 (раскрыть)
сегодня в 12:58
А у Реала кто из академии играл?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:16
Перес продал душу дьяволу?Чем еще объяснить катастрофическое везение Реала в матче с Челси, МС...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:08
И там вас будут ждать с таким жэ прицелом!
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 09:56
Желаю поражения лысому не видать тебе ушастого как своих ушей, денежный мешок, который наверху благодаря звездным игрокам, один фоден только с академии, в ж..пе мира академия ман сити
drug01
drug01
сегодня в 09:10
В гостях будет трудно??
shur
shur
сегодня в 09:03
...кто только не ездил в Мадрид с прицелом....а корабль идёт!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 08:52
Опять будем ждать града мячей.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:32
Для сравнения: МС - Атлетико vs МС - Реал. Симеоне пусть смотрит и учится
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:31
Надо будет очень постараться для этого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:25
тЯЖЁЛЫЙ БУДЕТ МАТЧ...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 