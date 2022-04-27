Гвардиола: «„Ман Сити“ поедет в Мадрид с прицелом на победу»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями после победы над «Реалом» (4:3) в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Это была фантастическая в исполнении обеих команд игра. У нас многое получалось. К сожалению, мы пропускали, а забить могли бы и больше. Мы провели фантастическую игру против невероятной команды.

«Реал» здорово давил и играл очень сильно. Но мы можем собой гордиться. Поедем в Мадрид с прицелом на победу. Сегодня мы прекрасно играли как с мячом, так и без него. Трудно просить от игроков большего.

Обе команды хотят атаковать, хотят играть. Футбол — фантастический спектакль. Мои поздравления Карло [Анчелотти] и его команде — они были очень хороши. «Реал» всегда представляет собой угрозу, но мы видели, что можем бороться с ними на этом уровне.