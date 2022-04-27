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Хавбек «Ман Сити» Силва: «Наши болельщики должны быть горды за нас»

сегодня, 09:14
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мыслями после победы над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первые 20 минут мы были очень-очень хороши в том, как контролировали игру и прессинговали. К сожалению, не смогли воспользоваться добытым преимуществом в два мяча. Вот что такое Лига чемпионов: ты выходишь против сильнейших.

В любом случае, первый матч мы выиграли. Наши болельщики должны быть горды за нас, за проделанную нами работу. Мы могли бы реализовать больше своих голевых моментов, но и так это была очень-очень хорошая игра в нашем исполнении.

«Ман Сити» и «Реал» повторили рекорд по числу голов в 1/2 финала ЛЧ.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 11:23
Если бы Марез не пожадничал бы, счет мог бы быть 3:0. Тогда Реал полностью сломался бы и счет другой был бы. А так имеем то, что имеем.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:33
Да молодцы выиграли, но осадок неприятный остался...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:29
Хорошую игру выдали...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 09:20
Все правильно,
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