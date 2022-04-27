Хавбек «Ман Сити» Силва: «Наши болельщики должны быть горды за нас»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мыслями после победы над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первые 20 минут мы были очень-очень хороши в том, как контролировали игру и прессинговали. К сожалению, не смогли воспользоваться добытым преимуществом в два мяча. Вот что такое Лига чемпионов: ты выходишь против сильнейших.

В любом случае, первый матч мы выиграли. Наши болельщики должны быть горды за нас, за проделанную нами работу. Мы могли бы реализовать больше своих голевых моментов, но и так это была очень-очень хорошая игра в нашем исполнении.