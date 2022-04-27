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Винисиус: «Нам нужно сохранять спокойствие перед ответной игрой с „Сити“»

сегодня, 08:46
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поделился мыслями после поражения от «Манчестер Сити» (3:4) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мы играли против великолепной команды с отличным тренером — играть здесь всегда непросто. Нужно сохранять спокойствие перед ответным матчем, работать и смотреть, что мы можем улучшить для общей победы.

Прибавлять нужно во всем понемногу — особенно в начале матча. Мы не рады поражению, но на «Бернабеу» нам здорово помогают болельщики, и следующий матч не станет исключением.

«Ман Сити» и «Реал» повторили рекорд по числу голов в 1/2 финала ЛЧ.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:53
Cat01
Cat01
сегодня в 09:09
Ещё есть шанс...
shur
shur
сегодня в 09:02
...наверное это выработанная, стратегическая позиция отыгрываться постоянно! Догнать и уничтожить!
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Carl Lewis больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 36. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
shur
shur
сегодня в 08:59
...с центра поля ушёл от двоих и довёл снаряд до точки изумительно!!!!!
beefs
beefs
сегодня в 08:50
спокойствие никогда не помешает....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:47
Трудно будет
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