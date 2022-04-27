Винисиус: «Нам нужно сохранять спокойствие перед ответной игрой с „Сити“»

Нападающий «Реала» поделился мыслями после поражения от «Манчестер Сити» (3:4) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мы играли против великолепной команды с отличным тренером — играть здесь всегда непросто. Нужно сохранять спокойствие перед ответным матчем, работать и смотреть, что мы можем улучшить для общей победы.

Прибавлять нужно во всем понемногу — особенно в начале матча. Мы не рады поражению, но на «Бернабеу» нам здорово помогают болельщики, и следующий матч не станет исключением.