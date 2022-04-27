«Это была фантастическая футбольная вечеринка!» Концентрированное восхищение матчем «Ман Сити» и «Реала»

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27 апреля 2022, 12:12

Танцуют все!

Участники матча

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С точки зрения футбольного болельщика это был фантастический футбол. А как тренер «Реала» я должен учитывать то, что мы слишком быстро пропустили два первых гола. Но при этом мы увозим на «Бернабеу» и три забитых мяча. Теперь надеемся пробиться в финал.

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Это была фантастическая футбольная вечеринка в исполнении обеих команд! «Реал» здорово давил и играл очень сильно. Но мы можем собой гордиться. Поедем в Мадрид с прицелом на победу. Обе команды хотят атаковать, хотят играть. Футбол — фантастический спектакль. Мои поздравления Карло и его команде, они были очень хороши.

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Мы должны признать, что в этой игре нам не хватило всего понемногу: амбиций, напора, уверенности... Поражение — это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное и обязательно победить.

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Для зрителей, очевидно, это был великолепный футбол. Знаем, что, если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя накажут. Вот над чем нам нужно работать. Временами шла игра на встречных курсах. У нас были шансы досрочно дожать мадридцев, и в таких играх подобный шанс необходимо использовать.

Бернарду Силва:

К сожалению, не смогли воспользоваться добытым преимуществом в два мяча. Вот что такое Лига чемпионов: ты выходишь против сильнейших. Первый матч мы выиграли. Наши болельщики должны быть горды за нас, за проделанную нами работу. Мы могли бы реализовать больше своих голевых моментов, но и так это была очень-очень хорошая игра в нашем исполнении.

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Мы играли против великолепной команды с отличным тренером — играть здесь всегда непросто. Мы не рады поражению, но на «Бернабеу» нам здорово помогают болельщики, и следующий матч не станет исключением.

Футбольные голоса

Тревор Синклер, бывший футболист «Ман Сити» и сборной Англии:

Карим Бензема, откуда у тебя эти стальные яйца? Расскажи, где ты их взял? Я восхищен тем, как он играет в футбол, но еще больше я восхищен его «паненкой» в концовке матча. Он вообще слышал что-нибудь о давлении? Этот эпизод показывает, насколько «Мадрид» опытен в Лиге чемпионов. Они умеют добиваться результата в больших матчах.

Месут Озил:

Фантастический матч! Отдайте «Золотой мяч» моему пацану Бензема.

Гари Линекер:

Надеюсь, ответный матч будет более зрелищным.

Рио Фердинанд:

Вау! Что за игра! Я обожаю Лигу чемпионов!

Серхио Агуэро, легендарный форвард «Манчестер Сити»:

Наверное, если бы «Манчестер Сити» выиграл со счетом 1:0, я был бы более счастлив. Это означало бы, что команда контролировала игру и свела к нулю угрозы «Реала», но теперь я нервничаю перед ответным матчем. «Мадрид» почувствовал вкус голов, им нравятся яркие сюжеты, и они умеют приручать футбольное волшебство. Посмотрите на Бензема. Этот парень появляется ниоткуда, а потом бежит праздновать гол. Как же он хорош, таких футболистов один на миллион.

Джонатан Смит, журналист Goal.com:

Если это еще кого-то интересует, «Ман Сити» провел этот сумасшедший матч более качественно. «Реал» отвечал на удары, но поединок вела команда Гвардиолы, у которой был шанс выиграть нокаутом. Но когда финальный свисток прозвучал, «Реал» остался стоять на ногах. «Манчестер Сити» упустил свой шанс убить опасного зверя на «Этихаде», и теперь они должны молиться, чтобы это не стало их самой большой ошибкой. Зверь жив, зверь зол, зверь жаждет крови и ждет «Сити» в своем логове — на «Сантьяго Бернабеу».

Роб Доусон, корреспондент Espn.com:

Преимущество «Сити» должно было стать крупнее после того, как команда Гвардиолы упустила несколько моментов при счете 2:0, тем самым оставив соперника в игре. Первый гол Бензема заставил «Реал» поверить в себя, и новые попытки хозяев упрочить свою победу не шокировали команду Анчелотти. Мы увидели рекордный по результативности полуфинал за всю историю Лиги чемпионов, а перед ответным матчем обе команды декларируют намерение выйти в финал.

Марио Кортахена, журналист Marca.com:

«Сантьяго Бернабеу» готовится к новому камбэку в Лиге чемпионов. В этом сезоне мадридские болельщики уже помогли команде Анчелотти перевернуть неудачно складывавшуюся дуэль с ПСЖ , теперь они должны повлиять на исход битвы за выход в финал с «Манчестер Сити». Еще вчера утром все билеты на ответную игру были проданы. В следующую среду «Белый Колизей» наденет свой лучший наряд, чтобы встретить команду Гвардиолы и пополнить свою коллекцию волшебных ночей еще одной. Первый матч показал, что соперники достойны друг друга, и мы не знаем, кто одержит победу и выйдет в финал, однако не сомневаемся в «Бернабеу», который станет адом для «Сити» и 12-м игроком для «Мадрида».

Дэйв Кидд, журналист The Sun: