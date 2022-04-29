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Изидор — лучший игрок апреля в РПЛ

сегодня, 11:14

Определился лучший игрок апреля в РПЛ.

Им стал форвард «Локомотива» Вильсон Изидор. В уходящем месяце нападающий забил четыре мяча в четырех играх.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:22
Хороший паренек этот Изидор.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:09
Зовите меня просто-Сидор.
David Young
David Young ответ Alice Tract (раскрыть)
сегодня в 12:08
.
beefs
beefs
сегодня в 12:08
с чем его и поздравляем...
Alice Tract
Alice Tract ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:07
Исильдур?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:06, ред.
Изи молодец, хорошо вписался в игру Локо.

Да, у него не было такого яркого начала как, к примеру, у Языджи, но в отличии от турка Изи не сгорел как мотылёк (Языджи), а продолжает играть на команду.

Кстати, Изи в Локо находится на полноценном контракте и не планирует уходить из Локо, несмотря на ситуацию вокруг футбола.

Парень талантливый и ему просто надо было раскрыться, в России у него пока получается, но не будем делать далёких прогнозов, всё покажет время.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:05
Заслужил - это уже Хорошо..
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:01
Опять негры атакют !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:39
Заслужил парень, молодец!
Elliada
Elliada
сегодня в 11:36
Прочитал, как Исилдор - лучший игрок апреля в РПЛ
David Young
David Young
сегодня в 11:32
Отлично пошло у француза, надо так же продолжать.
makkie
makkie
сегодня в 11:31
Забивной новичок.
Но, думаю, это из-за того, что игру Изидора толком не изучили и вообще его мало кто всерьёз расценивал. Скоро приноровятся и посмотрим, сколько он будет забивать. Например, игру Языджи-Медины-Карраскаля соперники раскусили, и у цска сейчас меньше остроты в атаке.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:26
75 млн. евро.
KTS222
KTS222
сегодня в 11:26
Зверь
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:20
Думаю это правильно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:15
Ждём его в Питер...
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