Изидор — лучший игрок апреля в РПЛ

Определился лучший игрок апреля в РПЛ.
Им стал форвард «Локомотива» Вильсон Изидор. В уходящем месяце нападающий забил четыре мяча в четырех играх.
Определился лучший игрок апреля в РПЛ.
Им стал форвард «Локомотива» Вильсон Изидор. В уходящем месяце нападающий забил четыре мяча в четырех играх.
Но, думаю, это из-за того, что игру Изидора толком не изучили и вообще его мало кто всерьёз расценивал. Скоро приноровятся и посмотрим, сколько он будет забивать. Например, игру Языджи-Медины-Карраскаля соперники раскусили, и у цска сейчас меньше остроты в атаке.
Но, думаю, это из-за того, что игру Изидора толком не изучили и вообще его мало кто всерьёз расценивал. Скоро приноровятся и посмотрим, сколько он будет забивать. Например, игру Языджи-Медины-Карраскаля соперники раскусили, и у цска сейчас меньше остроты в атаке.
Да, у него не было такого яркого начала как, к примеру, у Языджи, но в отличии от турка Изи не сгорел как мотылёк (Языджи), а продолжает играть на команду.
Кстати, Изи в Локо находится на полноценном контракте и не планирует уходить из Локо, несмотря на ситуацию вокруг футбола.
Парень талантливый и ему просто надо было раскрыться, в России у него пока получается, но не будем делать далёких прогнозов, всё покажет время.
Да, у него не было такого яркого начала как, к примеру, у Языджи, но в отличии от турка Изи не сгорел как мотылёк (Языджи), а продолжает играть на команду.
Кстати, Изи в Локо находится на полноценном контракте и не планирует уходить из Локо, несмотря на ситуацию вокруг футбола.
Парень талантливый и ему просто надо было раскрыться, в России у него пока получается, но не будем делать далёких прогнозов, всё покажет время.