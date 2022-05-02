Тотальный триумф «Ливерпуля». Итоги конкурса прогнозов за апрель

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02 мая 2022, 08:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.

Если обычно в конкурсе прогнозов призы разыгрывают поклонники российских клубов, то в апреле борьба за титул развернулась между болельщиками европейских топ-клубов. В итоге на вершине с большим отрывом оказался поклонник «Ливерпуля» Gor Ter-Aristacessian, вторым стал болельщик «Арсенала» ЮЗИК, а 3-м — «представитель» «Милана» КЭТиК.

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь sv_1969 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

На данный момент в лидерах с солидным показателем в 90 идет Gor Ter-Aristacessian, который также выиграл основной конкурс. Весьма серьезный уровень возврата инвестиций у КЭТиК — 72. Еще два пользователя holms918 и Carl Lewis сумели преодолеть отметку в 50 и пока что идут на 3-м и 4-м месте. Впрочем, ситуация в этом рейтинге может меняться стремительно, а потому шанс стать победителем по итогам года есть даже у тех, кто сейчас не входит в число лидеров.