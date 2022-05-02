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Тотальный триумф «Ливерпуля». Итоги конкурса прогнозов за апрель

02 мая 2022, 08:42

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.

Если обычно в конкурсе прогнозов призы разыгрывают поклонники российских клубов, то в апреле борьба за титул развернулась между болельщиками европейских топ-клубов. В итоге на вершине с большим отрывом оказался поклонник «Ливерпуля» Gor Ter-Aristacessian, вторым стал болельщик «Арсенала» ЮЗИК, а 3-м — «представитель» «Милана» КЭТиК.

Призёры конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Ливерпуль Gor Ter-Aristacessian Группа Боброва В. 29930
2. Арсенал ЮЗИК Лучшее 2-е место 17755
3. Милан КЭТиК Группа Бескова К. 16556
4*. Локомотив Байкал-38. Лучшее 2-е место 9688
5*. Локомотив Звезда по имени Солнце Группа Нетто И. 9688
6. ЦСКА Дмитрий Климович 3 Группа Понедельника В. 8880
7. Челси Carl Lewis Группа Воронина В. 8800
8. Локомотив Байкал-38 Лучшее 2-е место 6903
9. ЦСКА Ironigor Группа Протасова О. 4335
10. Брондбю Sigurd Ring Группа Гаврилова Ю. 3318
11. Балтика mihaluch Группа Иванова В. 2379
12. Оренбург shlomo Группа Федотова Г. 382
13. Уэска УЕСКА Группа Численко И. 104
14*. lotsman Группа Симоняна Н. 0
15*. Мой второй аккаунт Группа Черенкова Ф. 0
16*. Против ЦСКА Группа Дасаева Р. 0
17*. Спартак ДСА Группа Блохина О. 0
18*. ФорвардЪ Группа Стрельцова Э. 0

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь sv_1969 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

На данный момент в лидерах с солидным показателем в 90 идет Gor Ter-Aristacessian, который также выиграл основной конкурс. Весьма серьезный уровень возврата инвестиций у КЭТиК — 72. Еще два пользователя holms918 и Carl Lewis сумели преодолеть отметку в 50 и пока что идут на 3-м и 4-м месте. Впрочем, ситуация в этом рейтинге может меняться стремительно, а потому шанс стать победителем по итогам года есть даже у тех, кто сейчас не входит в число лидеров.

Рейтинг возврата инвестиций за год
Пользователь ROI
1. Ливерпуль Gor Ter-Aristacessian 90
2. Милан КЭТиК 72
3. Ростов holms918 51
4. Челси Carl Lewis 51
5. Мой второй аккаунт 42
6. leonid_spb58 33
7. Sosna69 31
8. Против ЦСКА 30
9. Октябрь 1917 29
10. ЦСКА Vjazmitsch 24
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
02 мая в 19:51
Поздравления победителям и финалистам апрельского конкурса прогнозов.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 мая в 11:31
Спасибо всем. Желаю всем здоровья.
A.S.A
A.S.A
02 мая в 10:29
Болельщик Ливерпуля показал такую же отличную игру какую и демонстрирует его клуб! С победой,Гор!а так же всех остальных призеров!
Так же отдельный респект sv_1969
Играйте в удовольствие! Всем удачи в новом месяце!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 08:44
Поздравляю победителей!
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