Тотальный триумф «Ливерпуля». Итоги конкурса прогнозов за апрель

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.
Если обычно в конкурсе прогнозов призы разыгрывают поклонники российских клубов, то в апреле борьба за титул развернулась между болельщиками европейских топ-клубов. В итоге на вершине с большим отрывом оказался поклонник «Ливерпуля» Gor Ter-Aristacessian, вторым стал болельщик «Арсенала» ЮЗИК, а 3-м — «представитель» «Милана» КЭТиК.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Gor Ter-Aristacessian Группа Боброва В.
|29930
|2.
|ЮЗИК Лучшее 2-е место
|17755
|3.
|КЭТиК Группа Бескова К.
|16556
|4*.
|Байкал-38. Лучшее 2-е место
|9688
|5*.
|Звезда по имени Солнце Группа Нетто И.
|9688
|6.
|Дмитрий Климович 3 Группа Понедельника В.
|8880
|7.
|Carl Lewis Группа Воронина В.
|8800
|8.
|Байкал-38 Лучшее 2-е место
|6903
|9.
|Ironigor Группа Протасова О.
|4335
|10.
|Sigurd Ring Группа Гаврилова Ю.
|3318
|11.
|mihaluch Группа Иванова В.
|2379
|12.
|shlomo Группа Федотова Г.
|382
|13.
|УЕСКА Группа Численко И.
|104
|14*.
|lotsman Группа Симоняна Н.
|0
|15*.
|Мой второй аккаунт Группа Черенкова Ф.
|0
|16*.
|Против ЦСКА Группа Дасаева Р.
|0
|17*.
|ДСА Группа Блохина О.
|0
|18*.
|ФорвардЪ Группа Стрельцова Э.
|0
* — за счет доп. показателей.
Еще одним призером главного конкурса стал пользователь sv_1969 как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
На данный момент в лидерах с солидным показателем в 90 идет Gor Ter-Aristacessian, который также выиграл основной конкурс. Весьма серьезный уровень возврата инвестиций у КЭТиК — 72. Еще два пользователя holms918 и Carl Lewis сумели преодолеть отметку в 50 и пока что идут на 3-м и 4-м месте. Впрочем, ситуация в этом рейтинге может меняться стремительно, а потому шанс стать победителем по итогам года есть даже у тех, кто сейчас не входит в число лидеров.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Gor Ter-Aristacessian
|90
|2.
|КЭТиК
|72
|3.
|holms918
|51
|4.
|Carl Lewis
|51
|5.
|Мой второй аккаунт
|42
|6.
|leonid_spb58
|33
|7.
|Sosna69
|31
|8.
|Против ЦСКА
|30
|9.
|Октябрь 1917
|29
|10.
|Vjazmitsch
|24
Так же отдельный респект sv_1969
Играйте в удовольствие! Всем удачи в новом месяце!
Так же отдельный респект sv_1969
Играйте в удовольствие! Всем удачи в новом месяце!