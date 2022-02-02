Сражение за 3-е место и мастерство игры на высоких коэффициентах. Итоги КП

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.
В первом месяце 2022 года в тройке лучших оказались представители трех разных российских клубов. Это болельщики «Динамо», «Оренбурга» и «Зенита». Любопытно, что борьба за третье место оказалась очень напряженной — сразу 5 прогнозистов набрали одинаковое количество очков, и лучший был выявлен по дополнительным показателям.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|stanichnik Группа Блохина О.
|9220
|2.
|shlomo Группа Боброва В.
|5970
|3*.
|Ангел неБесГрешен Группа Симоняна Н.
|4500
|4*.
|Байкал-38 Лучшее 2-е место
|4500
|5*.
|ДАША Д Группа Воронина В.
|4500
|6*.
|Федор Паршунин Группа Гаврилова Ю.
|4500
|7*.
|Ironigor Группа Численко И.
|4500
|8.
|Гус Пойет Группа Федотова Г.
|2542
|9.
|mihaluch Группа Нетто И.
|1732
|10.
|нечитайло Группа Шестернева А.
|900
|11.
|drug01 Лучшее 2-е место
|338
|12*.
|ЮЗИК Группа Стрельцова Э.
|0
|13*.
|STVA 1 Лучшее 2-е место
|0
|14*.
|Gahi Группа Понедельника В.
|0
|15*.
|Дмитрий Климович 3 Группа Иванова В.
|0
|16*.
|протон Группа Черенкова Ф.
|0
|17*.
|Carl Lewis Группа Дасаева Р.
|0
|18*.
|Leha-ha50 Группа Бескова К.
|0
|19*.
|Сигизмунд Кац Группа Протасова О.
|0
* — за счет доп. показателей.
Еще одним призером главного конкурса стал пользователь shlomo2 как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за январь.
В топе лучших самым успешным оказался Сергеевич вернулся1, который угадал 65 процентов ставок на коэффициенте 2.65 и показал возврат инвестиций в размере 61. Также отметим pin_y, который играл на среднем коэффициенте 2.47 и добился размера возврата инвестиций с показателем 49.
|
|
|
Пользователь
|
Ср. к.
|
ROI
|
%
|1.
|Шишанутый
|1.09
|-4
|89
|2.
|Байкал-38
|1.71
|42
|83
|3.
|David Young
|1.35
|6
|75
|4.
|zurab margalitadze 10
|1.75
|25
|74
|5.
|Гус Пойет
|1.45
|9
|72
|6.
|95-shishani-95
|1.42
|7
|71
|7.
|старина
|1.36
|0
|69
|8.
|Loko57
|1.35
|-14
|68
|9.
|Сергеевич вернулся1
|2.55
|61
|65
|10.
|therapy
|1.41
|0
|64
|11.
|ABir
|1.53
|-2
|64
|12.
|Федор Паршунин
|1.68
|9
|62
|13.
|drive45
|1.62
|-4
|62
|14.
|beefs
|1.47
|-14
|62
|15.
|TheBoLt
|1.82
|-1
|60
|16.
|нечитайло
|1.92
|16
|59
|17.
|pin_y
|2.47
|49
|58
|18.
|Lorenzo Zizu
|2.1
|14
|58
|19.
|azkan
|1.78
|10
|58
|20.
|grach-w
|1.79
|-4
|58
* ROI — возврат инвестиций.
Думаю соккер учтёт ситуацию и появившаяся линия уже не будет меняться и добавляться.
Так же не стоит забывать, что страна у нас огромная и разница во времени большая. Где то ещё не ложились, а где то уже на работу встали.
Думаю соккер учтёт ситуацию и появившаяся линия уже не будет меняться и добавляться.
Так же не стоит забывать, что страна у нас огромная и разница во времени большая. Где то ещё не ложились, а где то уже на работу встали.