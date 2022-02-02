Сражение за 3-е место и мастерство игры на высоких коэффициентах. Итоги КП

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сегодня, 10:21

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.

В первом месяце 2022 года в тройке лучших оказались представители трех разных российских клубов. Это болельщики «Динамо», «Оренбурга» и «Зенита». Любопытно, что борьба за третье место оказалась очень напряженной — сразу 5 прогнозистов набрали одинаковое количество очков, и лучший был выявлен по дополнительным показателям.

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь shlomo2 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за январь.

В топе лучших самым успешным оказался Сергеевич вернулся1, который угадал 65 процентов ставок на коэффициенте 2.65 и показал возврат инвестиций в размере 61. Также отметим pin_y, который играл на среднем коэффициенте 2.47 и добился размера возврата инвестиций с показателем 49.

* ROI — возврат инвестиций.