ГлавнаяНовостиКонкурсы и тесты

Сражение за 3-е место и мастерство игры на высоких коэффициентах. Итоги КП

сегодня, 10:21

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.

В первом месяце 2022 года в тройке лучших оказались представители трех разных российских клубов. Это болельщики «Динамо», «Оренбурга» и «Зенита». Любопытно, что борьба за третье место оказалась очень напряженной — сразу 5 прогнозистов набрали одинаковое количество очков, и лучший был выявлен по дополнительным показателям.

Итоги Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Динамо stanichnik Группа Блохина О. 9220
2. Оренбург shlomo Группа Боброва В. 5970
3*. Зенит Ангел неБесГрешен Группа Симоняна Н. 4500
4*. Локомотив Байкал-38 Лучшее 2-е место 4500
5*. Барселона ДАША Д Группа Воронина В. 4500
6*. Крылья Советов Федор Паршунин Группа Гаврилова Ю. 4500
7*. ЦСКА Ironigor Группа Численко И. 4500
8. Гус Пойет Группа Федотова Г. 2542
9. Балтика mihaluch Группа Нетто И. 1732
10. нечитайло Группа Шестернева А. 900
11. ЦСКА drug01 Лучшее 2-е место 338
12*. ЮЗИК Группа Стрельцова Э. 0
13*. STVA 1 Лучшее 2-е место 0
14*. Gahi Группа Понедельника В. 0
15*. ЦСКА Дмитрий Климович 3 Группа Иванова В. 0
16*. протон Группа Черенкова Ф. 0
17*. Челси Carl Lewis Группа Дасаева Р. 0
18*. ЦСКА Leha-ha50 Группа Бескова К. 0
19*. Сигизмунд Кац Группа Протасова О. 0

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь shlomo2 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за январь.

В топе лучших самым успешным оказался Сергеевич вернулся1, который угадал 65 процентов ставок на коэффициенте 2.65 и показал возврат инвестиций в размере 61. Также отметим pin_y, который играл на среднем коэффициенте 2.47 и добился размера возврата инвестиций с показателем 49.

Процент угаданных ставок
Пользователь
Ср. к.
ROI
%
1. Галатасарай Шишанутый 1.09 -4 89
2. Локомотив Байкал-38 1.71 42 83
3. ЦСКА David Young 1.35 6 75
4. zurab margalitadze 10 1.75 25 74
5. Гус Пойет 1.45 9 72
6. Реал 95-shishani-95 1.42 7 71
7. Спартак старина 1.36 0 69
8. Локомотив Loko57 1.35 -14 68
9. Сергеевич вернулся1 2.55 61 65
10. therapy 1.41 0 64
11. Спартак ABir 1.53 -2 64
12. Крылья Советов Федор Паршунин 1.68 9 62
13. Ростов drive45 1.62 -4 62
14. Краснодар beefs 1.47 -14 62
15. Ростов TheBoLt 1.82 -1 60
16. нечитайло 1.92 16 59
17. pin_y 2.47 49 58
18. Lorenzo Zizu 2.1 14 58
19. Челси azkan 1.78 10 58
20. grach-w 1.79 -4 58

* ROI — возврат инвестиций.

Все новости
Источник: soccer.ru
«Старый» чемпион и дуэты из «Лацио» и «Вероны» в топе лучших. Итоги Fantasy
Сегодня, 10:35
Двоевластие на вершине и 9 игроков АПЛ в списке лучших. Итоги Fantasy
02 января
Лучшие прогнозисты года и триумф «Барселоны». Итоги КП за декабрь
02 января
Триумф «11 региона» и московский «Зенит» в тройке. Итоги Fantasy за ноябрь
02 декабря 2021
ЦСКА против «Милана» и риск на высоких коэффициентах. Итоги КП за ноябрь
02 декабря 2021
Доминирование «Ливерпуля» и риск на высоких коэффициентах. Итоги КП
02 ноября 2021
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:01
Поздравляю всех!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:27, ред.
Самое, что интересное не задолго до этого админы сообщили, что матчи в линии больше не планируются, а потом раз всплыл этот матч, даже подумать на что ставить время не было. Я обычно сначала анализирую, подымаю статистику и потом ставлю. А тут просто пришлось быстрее ставить.
Думаю соккер учтёт ситуацию и появившаяся линия уже не будет меняться и добавляться.
Так же не стоит забывать, что страна у нас огромная и разница во времени большая. Где то ещё не ложились, а где то уже на работу встали.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:46
Мне самому обидно, я работал и второй матч не зацепил. Но в принципе логика есть, выиграл тот, кто постоянно на сайте сидит.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:32
Коротко о финальном дне и появлении матча в линии за 15 минут до его начала:
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100