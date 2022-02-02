«Старый» чемпион и дуэты из «Лацио» и «Вероны» в топе лучших. Итоги Fantasy

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за январь.
И уже в который раз не нашлось равных в конкурсе команде ФК Галатасарай под руководством тренера под ником Шишанутый. 20 очков преимущества над вторым местом — очередной титул чемпиона месяца в кармане. В тройке лидеров тоже без неожиданностей, там оказались завсегдатаи топа 11 Легион и ФК Уэска. А вот места с 4-го по 6-е заняли новые команды, которые раньше не были замечены в числе фаворитов: BPD, Jana22 и SpartaK. Быть может, им удастся бросить вызов «Галатасараю» в феврале?
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|419
|2
|11 Легион
|Валерий Фролов
|399
|3
|ФК Уэска
|УЕСКА
|390
|4
|BPD
|David Young
|373
|5
|Jana22
|Jana 1
|370
|6
|SpartaK
|makkie
|353
|7
|Зенит Москва
|LOpp
|352
|8
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|351
|9
|ФК Таcик
|ИГРОЧИШКА
|351
|10
|Ulad2022
|Uladzimir Kazakevich
|350
|11
|Иолотанец
|Gahi
|347
|12
|Прасковья молочкoва
|ИГРОЧИШКА
|342
|13
|Январь 2022
|johnk06
|340
|14
|Варяг
|Болот Сарбанов
|335
|15
|внучата-
|VeniaminS
|335
|16
|Нищеброды из Мадрида
|Майкл59ru
|331
|17
|Boston FC
|David Young
|325
|18
|Чемпион
|чемпионство с душком
|319
|19
|В — 12
|Болот Сарбанов
|311
|20
|Romano22
|Uladzimir Kazakevich 1
|306
|21
|МЕРВ
|Gahi
|306
|22
|Ноябрь 21
|Н/Д
|301
|23
|11 регион
|Валерий Фролов
|298
|24
|Паоло Ваноли
|makkie
|287
|25
|Будьте здоровы
|ИГРОЧИШКА
|280
|26
|DetectivesOfThePast
|David Young
|276
|27
|ФК Иолотанец
|Gahi
|272
|28
|Оборванцы из Мадрида
|Майкл59ru
|261
|29
|Команда GeorgVIII
|GeorgVIII
|260
|30
|GER-ja
|beefs
|245
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем символическую сборную января, составленную из игроков, которые принесли в Фэнтези наибольшее число очков.
В число 11 лучших попали сразу два игрока «Лацио» — вратарь Стракоша и хавбек Милинкович-Савич, и «Вероны» — хавбек Барак и форвард Капрари. Вообще представительство Серии А оказалось самым внушительным: сразу 6 человек. Еще по два игрока представляют Примеру и АПЛ. А последним 11-м оказался Тило Керер из французского ПСЖ.