«Старый» чемпион и дуэты из «Лацио» и «Вероны» в топе лучших. Итоги Fantasy

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сегодня, 10:35

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за январь.

И уже в который раз не нашлось равных в конкурсе команде ФК Галатасарай под руководством тренера под ником Шишанутый. 20 очков преимущества над вторым местом — очередной титул чемпиона месяца в кармане. В тройке лидеров тоже без неожиданностей, там оказались завсегдатаи топа 11 Легион и ФК Уэска. А вот места с 4-го по 6-е заняли новые команды, которые раньше не были замечены в числе фаворитов: BPD, Jana22 и SpartaK. Быть может, им удастся бросить вызов «Галатасараю» в феврале?

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем символическую сборную января, составленную из игроков, которые принесли в Фэнтези наибольшее число очков.