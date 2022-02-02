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«Старый» чемпион и дуэты из «Лацио» и «Вероны» в топе лучших. Итоги Fantasy

сегодня, 10:35

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за январь.

И уже в который раз не нашлось равных в конкурсе команде ФК Галатасарай под руководством тренера под ником Шишанутый. 20 очков преимущества над вторым местом — очередной титул чемпиона месяца в кармане. В тройке лидеров тоже без неожиданностей, там оказались завсегдатаи топа 11 Легион и ФК Уэска. А вот места с 4-го по 6-е заняли новые команды, которые раньше не были замечены в числе фаворитов: BPD, Jana22 и SpartaK. Быть может, им удастся бросить вызов «Галатасараю» в феврале?

Команда Пользователь Очки
1 ФК Галатасарай Шишанутый 419
2 11 Легион Валерий Фролов 399
3 ФК Уэска УЕСКА 390
4 BPD David Young 373
5 Jana22 Jana 1 370
6 SpartaK makkie 353
7 Зенит Москва LOpp 352
8 FC KAUNAS ssakalas1 351
9 ФК Таcик ИГРОЧИШКА 351
10 Ulad2022 Uladzimir Kazakevich 350
11 Иолотанец Gahi 347
12 Прасковья молочкoва ИГРОЧИШКА 342
13 Январь 2022 johnk06 340
14 Варяг Болот Сарбанов 335
15 внучата- VeniaminS 335
16 Нищеброды из Мадрида Майкл59ru 331
17 Boston FC David Young 325
18 Чемпион чемпионство с душком 319
19 В — 12 Болот Сарбанов 311
20 Romano22 Uladzimir Kazakevich 1 306
21 МЕРВ Gahi 306
22 Ноябрь 21 Н/Д 301
23 11 регион Валерий Фролов 298
24 Паоло Ваноли makkie 287
25 Будьте здоровы ИГРОЧИШКА 280
26 DetectivesOfThePast David Young 276
27 ФК Иолотанец Gahi 272
28 Оборванцы из Мадрида Майкл59ru 261
29 Команда GeorgVIII GeorgVIII 260
30 GER-ja beefs 245

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем символическую сборную января, составленную из игроков, которые принесли в Фэнтези наибольшее число очков.

В число 11 лучших попали сразу два игрока «Лацио» — вратарь Стракоша и хавбек Милинкович-Савич, и «Вероны» — хавбек Барак и форвард Капрари. Вообще представительство Серии А оказалось самым внушительным: сразу 6 человек. Еще по два игрока представляют Примеру и АПЛ. А последним 11-м оказался Тило Керер из французского ПСЖ.

«Старый» чемпион и дуэты из «Лацио» и «Вероны» в топе лучших. Итоги Fantasy

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 10:49
Поздравляю победителей!
beefs
beefs
сегодня в 10:46
искренне поздравляем победителей турнира...
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