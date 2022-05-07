Юри Альберто — лучший игрок матча «Зенит» — «Химки»

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вчера, 18:41

Стал известен лучший игрок матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Химки».

Им оказался форвард хозяев , который отдал голевую передачу в этой встрече.

Всего на счету бразильца в текущем сезоне 10 матчей, 4 гола и 3 ассиста.