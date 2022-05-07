Юри Альберто — лучший игрок матча «Зенит» — «Химки»

Стал известен лучший игрок матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Химки».
Им оказался форвард хозяев Юри Альберто, который отдал голевую передачу в этой встрече.
Всего на счету бразильца в текущем сезоне 10 матчей, 4 гола и 3 ассиста.
Стал известен лучший игрок матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Химки».
Им оказался форвард хозяев Юри Альберто, который отдал голевую передачу в этой встрече.
Всего на счету бразильца в текущем сезоне 10 матчей, 4 гола и 3 ассиста.
Шамар...Юри...Изидор...Языджи...
Успехов им !!!!
Шамар...Юри...Изидор...Языджи...
Успехов им !!!!