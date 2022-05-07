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Юри Альберто — лучший игрок матча «Зенит» — «Химки»

вчера, 18:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Стал известен лучший игрок матча 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Химки».

Им оказался форвард хозяев Юри Альберто, который отдал голевую передачу в этой встрече.

Всего на счету бразильца в текущем сезоне 10 матчей, 4 гола и 3 ассиста.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:58
Неплохие ребята подъехали в последнее окно....
Шамар...Юри...Изидор...Языджи...

Успехов им !!!!
Накир
Накир
вчера в 18:41
Хорошо вписался в стиль Семака
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