Анри: «Бензема и Мане – фавориты „Золотого мяча“»

Экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» выразил мнение, что в финале Лиги чемпионов решится, кто возьмет «Золотой мяч».

Фавориты в борьбе за «Золотой мяч» – Садио Мане и Карим Бензема. Это придаст финалу огня, сделает его еще масштабнее.

Я все еще считаю, что Бензема впереди, но если Мане выиграет Лигу чемпионов с «Ливерпулем», и они возьмут квадрупл, это станет сильной заявкой.

Это было бы отлично для Африки, но я по-прежнему поддерживаю Бензема.