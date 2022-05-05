Анри: «Бензема и Мане – фавориты „Золотого мяча“»

Экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри выразил мнение, что в финале Лиги чемпионов решится, кто возьмет «Золотой мяч».
Фавориты в борьбе за «Золотой мяч» – Садио Мане и Карим Бензема. Это придаст финалу огня, сделает его еще масштабнее.
Я все еще считаю, что Бензема впереди, но если Мане выиграет Лигу чемпионов с «Ливерпулем», и они возьмут квадрупл, это станет сильной заявкой.
Это было бы отлично для Африки, но я по-прежнему поддерживаю Бензема.
Ранее Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов.
Мане? Он хорош, но не фаворит ЗМ
Так с этого года критерии позволяющие получить ЗМ изменились в сторону индивидуальной составляющей . По новому типу совсем не вижу Мане даже в 5ке. Бензема внёс основополагающий вклад на пути к финалу забил 10 из 14 голов в плей-офф в составе Реала и в общем 15 в ЛЧ, а сколько там Мане?
Мане? Он хорош, но не фаворит ЗМ
Так с этого года критерии позволяющие получить ЗМ изменились в сторону индивидуальной составляющей . По новому типу совсем не вижу Мане даже в 5ке. Бензема внёс основополагающий вклад на пути к финалу забил 10 из 14 голов в плей-офф в составе Реала и в общем 15 в ЛЧ, а сколько там Мане?