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Анри: «Бензема и Мане – фавориты „Золотого мяча“»

вчера, 20:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал28.05.2022 Не начался

Экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри выразил мнение, что в финале Лиги чемпионов решится, кто возьмет «Золотой мяч».

Фавориты в борьбе за «Золотой мяч» – Садио Мане и Карим Бензема. Это придаст финалу огня, сделает его еще масштабнее.

Я все еще считаю, что Бензема впереди, но если Мане выиграет Лигу чемпионов с «Ливерпулем», и они возьмут квадрупл, это станет сильной заявкой.

Это было бы отлично для Африки, но я по-прежнему поддерживаю Бензема.

Ранее Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:30
Только Бензема,больше никто,независимо от того кто выиграет финал лч
Мане? Он хорош, но не фаворит ЗМ
Так с этого года критерии позволяющие получить ЗМ изменились в сторону индивидуальной составляющей . По новому типу совсем не вижу Мане даже в 5ке. Бензема внёс основополагающий вклад на пути к финалу забил 10 из 14 голов в плей-офф в составе Реала и в общем 15 в ЛЧ, а сколько там Мане?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:07
Неважно как сложится финал. Карим уже вне конкуренции.
амурец
амурец
сегодня в 00:06
Бензема и это будет справедливо
Roman73
Roman73
вчера в 20:49
Манэ будет третьим, второй - Левандовски.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:38
Бензема лучший и это будет справедливо
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:36
Если Реал выиграет ЛЧ, то Бензема получит ЗМ, а если Ливерпуль то надо отдать Мане. Он ведь еще и КАН выиграл.
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:25
Такого перфоманса который выдаёт Карим в плей-офф ЛЧ этого сезона небыло с 2017 года,тогда Роналду тоже забил 10 голов в матчах на вылет!
Но у Карима есть ещё финал!
Loko57
Loko57
вчера в 20:25
Однозначно Бензема!!!
1 984
1 984
вчера в 20:21
В этом году - Бензема.
alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 20:20
.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:18
Я побил рекорд бездействия.
Cat01
Cat01
вчера в 20:17
Оба достойны!
lotsman
lotsman
вчера в 20:13
Бензема должен получить этот приз.
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