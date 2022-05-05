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Куртуа – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

вчера, 19:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Бельгиец сделал 8 сэйвов в полуфинальном матче против «Манчестер Сити» (3:1 доп. вр., общий счет – 6:5).

Также на приз претендовали полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, хавбек «Ливерпуля» Луис Диас и игрок «Вильярреала» Франсис Коклен.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:47
Странно, что Родриго не было с его дублем за 90 секунд
амурец
амурец
сегодня в 00:07
Заслужил
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
Yuya Oki - топ!
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:43
...братэла, не прав , если бы не он , там ещё пару мёртвых залетело, одного Грилиша
напугал своим видом пару раз! И никакой бы Родрига не спас, кипер - лучший был!
shur
shur ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 21:38
...понятно дело, Мишаня Кержаков зэ бэст!!! Ха !!!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:53
Дно вратарь.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:45
Без сомнения Куртуа лучший
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:22, ред.
Куртуа конечно вчера несколько раз спас Реал от вылета но я бы назвал лучшим игроком недели Родриго
Без этого бразильского пацана вообще бы небыло Реала в финале!
fua74f4hgvft
fua74f4hgvft
вчера в 19:58
Его доля в победе велика
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 19:50
Да, это так.
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