Куртуа – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Бельгиец сделал 8 сэйвов в полуфинальном матче против «Манчестер Сити» (3:1 доп. вр., общий счет – 6:5).
Также на приз претендовали полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, хавбек «Ливерпуля» Луис Диас и игрок «Вильярреала» Франсис Коклен.
напугал своим видом пару раз! И никакой бы Родрига не спас, кипер - лучший был!
напугал своим видом пару раз! И никакой бы Родрига не спас, кипер - лучший был!
Без этого бразильского пацана вообще бы небыло Реала в финале!
Без этого бразильского пацана вообще бы небыло Реала в финале!