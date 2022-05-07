Каррера: «У меня есть шарф с нецензурной фразой Комбарова»

Бывший тренер «Спартака» рассказал, где хранит награды, медали и призы, которые он получил в России.

Из России у меня осталось очень много памятных вещей. Медали, награда тренеру года, футболки «Спартака», шарфы, которые мне дарили… Всё лежит в чемодане с логотипом «Спартака», это воспоминание о прекрасных днях. У меня даже есть шарф с нецензурной фразой Комбарова! Он стал безумно популярным. Я повторил за Димой: «Грацио, блин [в оригинале использовалось нецензурное выражение]» после победной игры с «Анжи». В тот момент все мои эмоции выплеснулись наружу, ну а фраза ушла в народ.

Бутылки вина с моим изображением, которые я дарил? Да, одну я подарил музею клуба, вторую – консулу, который дал мне российскую визу. А игрокам я бутылки не дарил. Вина было не так много, так что всё остальное я выпил сам.