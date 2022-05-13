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Маньяков: «На Евсееве в „Шиннике“ замкнута вся спортивная составляющая»

сегодня, 19:04

Известный футбольный менеджер Александр Маньяков похвалил главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева.

На Вадиме Валентиновиче в Ярославле замкнута вся спортивная составляющая, и я надеюсь, что «Шинник» решит поставленную задачу — выход в ФНЛ. После этого он будет определяться по поводу своей дальнейшей судьбы. Его контракт с «Шинником» действует еще год. После выполнения задачи надо разговаривать с руководителями команды по поводу задач на ФНЛ — что от команды хотят в первой лиге. А интерес к Вадиму всегда есть, помимо того, что он тренер хороший, он яркий человек. Но сейчас будет неправильно говорить о других клубах.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:07
Возможно так и есть...
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