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Шунин: «Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался»

сегодня, 18:58

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи о возможном уходе тренера Сандро Шварца.

Конечно, команда в курсе слухов вокруг тренерского штаба. Но сейчас мы об этом не думаем.

Последние полтора года мы приобрели свой стиль, показываем интересный и энергичный футбол. Чувствуем, как прибавляем, боремся за лидирующие позиции.

Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался, и мы вместе продолжили эту интересную и красивую историю.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:22
Перед Кубком само время устроить тренерский бардак, плавьте немца финалом...))
протон
протон
сегодня в 20:01
Жаль, конечно, в Еврокубках не посмотрим на золотую динамовскую молодежь.
Чем то напоминает Зенит начала 2000х, где жгли молодые Аршавин (Захарян), Кержаков (Тюкавин), Быстров (Лесовой), Денисов (Фомин). Любо дорого...

Лещук сейчас надёжнее вратарь, это очевидно
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:46
Менять ни к чему - просто присвоить очередное ментовское звание
Старший участковый всех динамовских футбольных команд...
Cat01
Cat01
сегодня в 19:35
Зачем менять результат есть
beefs
beefs
сегодня в 19:32
хотелось бы да не от вас зависит...
МапС
МапС
сегодня в 19:27
Если штаб сменится - Шунин на выход или в глубокий запас. Сдулся Антон, косячит.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:06
Тренерский штаб только того кто от Заремы принимает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:59
Всем бы хотелось...
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