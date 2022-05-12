Шунин: «Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи о возможном уходе тренера Сандро Шварца.
Конечно, команда в курсе слухов вокруг тренерского штаба. Но сейчас мы об этом не думаем.
Последние полтора года мы приобрели свой стиль, показываем интересный и энергичный футбол. Чувствуем, как прибавляем, боремся за лидирующие позиции.
Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался, и мы вместе продолжили эту интересную и красивую историю.
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