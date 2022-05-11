Глава пресс-службы «Спартака»: «У руководства никаких проблем с Ваноли нет»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможном увольнении с поста главного тренера команды.

Нагнетают. У руководства клуба никаких проблем с Паоло Ваноли нет. Полное доверие, полный диалог. Любые вопросы решаются. Благодарны Паоло, что в сложной ситуации он остался с клубом, не бросил, как другие тренеры это сделали. Спасибо ему, что работает с командой. Главное, чтобы был результат.