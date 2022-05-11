Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Глава пресс-службы «Спартака»: «У руководства никаких проблем с Ваноли нет»

сегодня, 19:36

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможном увольнении Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

Нагнетают. У руководства клуба никаких проблем с Паоло Ваноли нет. Полное доверие, полный диалог. Любые вопросы решаются. Благодарны Паоло, что в сложной ситуации он остался с клубом, не бросил, как другие тренеры это сделали. Спасибо ему, что работает с командой. Главное, чтобы был результат.

Никаких решений по бюджету не было принято. Понимаю ваши предположения, учитывая ситуацию в мире, можно предположить, что бюджет команд претерпит изменения. Что касается официальных решений, их не было принято. Деньги от УЕФА за участие в Лиге Европы должны были прийти, уточню у наших финансистов. Они были где-то близко к Москве.

Все новости
Сёмин рассказал о периоде карьеры, когда мог возглавить «Спартак»
Сегодня, 10:17
Слухи«СКА-Хабаровск» рассматривает вариант с назначением Тихонова
09 мая
«Посмеялись тренерским штабом». Бородин — об интересе «Спартака» к Федотову
09 мая
Масалитин: «Не надо Федотову идти в „Спартак“ — выгонят через полгода»
08 мая
Гришин: «Федотов предпочтительнее для ЦСКА, чем Николич»
08 мая
Агент Николича: «Никакого контакта с ЦСКА не было»
08 мая
Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 20:01
Пусть работает, был бы результа
протон
протон
сегодня в 19:55
Не бросил, а вцепился)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:48
У заремы появились сомнения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:37
В слудующем сезоне Ваноли всех нас удивит,если останется!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 