Сёмин рассказал о периоде карьеры, когда мог возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что в определенный момент в своей карьере мог стать наставником «Спартака».
Это было возможно в один момент. В самом конце 1988 года у Николая Петровича Старостина первым номером шёл Олег Романцев, вторым — Сёмин. Если бы Олег отказался, может, я бы «Спартак» и возглавил. В предыдущем сезоне «Локомотив» занял восьмое место, что для той команды, только вышедшей в высшую лигу, было серьёзным достижением.
Раньше многое решали профсоюзы. У меня был разговор с одним из профсоюзных руководителей. Леонид Федун никогда не звал меня в «Спартак». Мы даже лично не знакомы, никогда не общались. Пожимали при встречах руки, но не более.
Из мне знакомых...
Побольше бы таких Людей...и наш футбол был бы одним из лучших..
С Юбилеем !!!!!!
Здоровья !!!!
Долгих лет !!!!!
Из мне знакомых...
Побольше бы таких Людей...и наш футбол был бы одним из лучших..
С Юбилеем !!!!!!
Здоровья !!!!
Долгих лет !!!!!