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Сёмин рассказал о периоде карьеры, когда мог возглавить «Спартак»

сегодня, 10:17

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что в определенный момент в своей карьере мог стать наставником «Спартака».

Это было возможно в один момент. В самом конце 1988 года у Николая Петровича Старостина первым номером шёл Олег Романцев, вторым — Сёмин. Если бы Олег отказался, может, я бы «Спартак» и возглавил. В предыдущем сезоне «Локомотив» занял восьмое место, что для той команды, только вышедшей в высшую лигу, было серьёзным достижением.

Раньше многое решали профсоюзы. У меня был разговор с одним из профсоюзных руководителей. Леонид Федун никогда не звал меня в «Спартак». Мы даже лично не знакомы, никогда не общались. Пожимали при встречах руки, но не более.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:27
Юрий Павлович Сёмин - самый футбольный человек !!!!
Из мне знакомых...

Побольше бы таких Людей...и наш футбол был бы одним из лучших..

С Юбилеем !!!!!!
Здоровья !!!!
Долгих лет !!!!!
Cat01
Cat01
сегодня в 10:35
Это уже история
протон
протон
сегодня в 10:33
С юбилеем, золотой наш Юрий Павлович!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:21
Семин нашел свое достойное место в истории российского футбола
beefs
beefs
сегодня в 10:19
чего это вдруг всплыли воспоминания о Спартаке...
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