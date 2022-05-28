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Фердинанд: «Думаю, „Реал“ уже написал своё имя на трофее Лиги чемпионов»

28 мая 2022, 10:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов.

Я бы поставил на «Реал». Думаю, «Реал» уже написал своё имя на трофее Лиги чемпионов. На всех предыдущих стадиях плей-офф я не считал их фаворитами, и они меня наказывали, поэтому сейчас выберу «сливочных». Они одолели «Челси», ПСЖ и «Манчестер Сити».

Считаю, что для победы «Реалу» надо будет, чтобы качественно сыграл Куртуа, он сможет проявить себя. Он не позволит «Ливерпулю» выйти вперёд, и «Реал» забьет в самом конце матча.

Ранее другой бывший футболист «дьяволов» высказался по данному поводу.

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Все комментарии
Барeт Гейл
Барeт Гейл
29 мая 2022 в 15:20
Ванга
протон
протон
28 мая 2022 в 20:58
Игра будет по ставкам не предсказуемой, фаворита нет.
Dauletbek
Dauletbek
28 мая 2022 в 14:15
Победа Ливерпуля
A.S.A
A.S.A
28 мая 2022 в 13:14
Еще бы легенда МЮ поддерживал бы Ливерпуль ))) тут ясно что он будет топить за Мадрид
mihaluch
mihaluch
28 мая 2022 в 10:55
Сколько футболистов столько и мнений.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 мая 2022 в 10:54
Я тоже думаю Реал победит
Гость
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