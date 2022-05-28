Фердинанд: «Думаю, „Реал“ уже написал своё имя на трофее Лиги чемпионов»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов.

Я бы поставил на «Реал». Думаю, «Реал» уже написал своё имя на трофее Лиги чемпионов. На всех предыдущих стадиях плей-офф я не считал их фаворитами, и они меня наказывали, поэтому сейчас выберу «сливочных». Они одолели «Челси», ПСЖ и «Манчестер Сити».

Считаю, что для победы «Реалу» надо будет, чтобы качественно сыграл Куртуа, он сможет проявить себя. Он не позволит «Ливерпулю» выйти вперёд, и «Реал» забьет в самом конце матча.