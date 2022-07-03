Медведев: «Мы продолжим сотрудничество с „Црвеной Звездой“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о перспективах долгосрочного сотрудничества «сине-бело-голубых» с иностранными клубами.

В Сочи мы подпишем новое соглашение о сотрудничестве, поэтому помимо рабочей карты развития нашего партнерства обсуждалась только дата и стадион.

Как вы знаете, «Зенит» также сотрудничает с клубом «Сепахан» из Ирана — у нас есть желание сыграть товарищеский матч и не один, даже обсуждались конкретные даты, но пока на данном этапе, как и в случае с сербами, мы играли только юношескими командами. Плюс делегации обменялись официальными визитами и тренерскими стажировками.

Что касается Китая, то «Зенит» — единственный российский клуб, который уже 2 года участвует в программе двух стран по развитию молодежного футбола. К нам на турнир в Академию должна была приехать юношеская сборная Китая 2007 года рождения, но из-за пандемии они, к сожалению, не смогли прилететь. Как только все ограничения снимут, мы вернемся к своему проекту открыть там филиал «Газпром-Академии». Игру основными составами в ближайшем будущем не планируем — это вопрос долгосрочной перспективы.