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Медведев: «Мы продолжим сотрудничество с „Црвеной Звездой“»

03 июля 2022, 11:32

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о перспективах долгосрочного сотрудничества «сине-бело-голубых» с иностранными клубами.

В Сочи мы подпишем новое соглашение о сотрудничестве, поэтому помимо рабочей карты развития нашего партнерства обсуждалась только дата и стадион.

Как вы знаете, «Зенит» также сотрудничает с клубом «Сепахан» из Ирана — у нас есть желание сыграть товарищеский матч и не один, даже обсуждались конкретные даты, но пока на данном этапе, как и в случае с сербами, мы играли только юношескими командами. Плюс делегации обменялись официальными визитами и тренерскими стажировками.

Что касается Китая, то «Зенит» — единственный российский клуб, который уже 2 года участвует в программе двух стран по развитию молодежного футбола. К нам на турнир в Академию должна была приехать юношеская сборная Китая 2007 года рождения, но из-за пандемии они, к сожалению, не смогли прилететь. Как только все ограничения снимут, мы вернемся к своему проекту открыть там филиал «Газпром-Академии». Игру основными составами в ближайшем будущем не планируем — это вопрос долгосрочной перспективы.

Ранее на данную тему высказался заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.

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Шуnя771
Шуnя771
03 июля в 16:51
Это разговор накануне предложения сербам одного из нападающих Зенита....))

Турцию обкатали похоже....)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Kolenok (раскрыть)
03 июля в 13:07
За деньги не купишь . А за газ можно ! ))
dok66
dok66
03 июля в 12:55
Чем больше сотрудничество между командами , тем лучше . Больше друг о друге знают , больше вероятности получить хорошего игрока из дружеской команды .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
03 июля в 12:51
"Как только все ограничения снимут, мы вернемся к своему проекту открыть там филиал «Газпром-Академии»."

Это той, которая два года назад "Бенфике" 1-9 проиграла у себя дома в ЛЧ, а тренер академии и ветеран клуба Александр Горшков сказал, что за последние 10 лет молодежный питерский футбол убит и нужно начинать с нуля, а Академия "Зенита" находится на уровне плинтуса, и ушел из клуба?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
03 июля в 12:29
Как сказала Misses Заремахан.
Не сыпь мне соль на рану.)))
Аж Добрынин восторге.))) Пардон!!!
Скоро от певица МакSим услышим новую песню (Спартак.)
Kolenok
Kolenok
03 июля в 12:25
Медведев,дружбу за деньги не купишь.
hjlzuf
hjlzuf
03 июля в 12:02
Правильно. Развивать сотрудничество надо.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
03 июля в 11:55
А это удар по Спартаку ниже пояса.

"Спартака" и "Црвены Звезды" имеют дружеские отношения, прежде всего между фанатами.
Как теперь фанаты отнесутся к сотрудничеству "Зенита" и "Црвены Звезды"?

в*йна "Спартак" & "Зенит" набирает обороты, скоро суперкубок!
ZIBO rock
ZIBO rock
03 июля в 11:47
После сотрудничества с такими "друзьями в Црвене Звезде может никого не остаться!)
Ironigor
Ironigor
03 июля в 11:37
Такое сотрудничество может приносить результаты.
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