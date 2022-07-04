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Ташуев: «Без Fan ID не пустят на игру? Значит, не пойду на стадион»

04 июля 2022, 19:55

Российский тренер Сергей Ташуев, который сейчас возглавляет солигорский «Шахтёр», высказался о введении Fan ID для посещения российских стадионов.

Даже не знаю, как это прокомментировать. Я сейчас работаю не в России, когда мне его делать? С какой целью это сделали? Пусть четко объяснят, зачем они вводят этот паспорт.

Меня не пустят без Fan ID на стадион? Значит, не пойду на стадион. Если начну работать в России, тогда уже придется сделать его, а для обычного посещения я не собираюсь ходить и искать, где можно получить этот паспорт. Определенную часть фанатов стадионы потеряют, как мне кажется. Думаю, либо этот закон отменят, либо все согласятся на такие условия через какое-то время. Сегодня и так мир какой-то тревожный сам по себе, еще и загоняют людей в какие-то рамки.

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протон
протон
04 июля в 20:06
Нам такой футбол не нужен.
Zenit_84
Zenit_84
04 июля в 20:04
Пропихнули все-таки ID...
ДАША Д
ДАША Д
04 июля в 20:00
Паспорт гражданина России уже ни что
Гость
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