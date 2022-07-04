Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023Fan ID

Фанаты «Ростова» бойкотируют матчи РПЛ и Кубка России из-за Fan ID

04 июля 2022, 17:05

Фанаты «Ростова» объявили о бойкоте матчей РПЛ и Кубка России в связи с введением паспорта болельщика (Fan ID).

Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же цифровая карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:

1. отказаться от оформления Fan ID в знак протеста против вводимого искусственного, непрозрачного и несправедливого отбора людей для посещения футбола.

2. бойкотировать все матчи всех турниров, где введен / будет введен Fan ID (на сегодня это РПЛ и Кубок России) до полной отмены Fan ID.

3. на время бойкота зачет выездов проводить по схеме «был у стадиона в день матча – выезд засчитан». Золотой сезон отменяется.

4. любой фанат, присутствующий на матче с введенным Fan ID, вне зависимости от способа попадания на стадион (по билету, своему или чужому Fan ID, аккредитации, вписке или любым иным способом) автоматически и навсегда перестает быть частью фанатского движения «Ростсельмаша».

5. несмотря на бойкот, мы продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами, но за пределами стадионов.

Stop Fan ID! Один за всех и все за одного!

Все новости
Алаев о задержаниях фанатов «Зенита»: «Наказание не должно быть избыточным»
Вчера, 16:09
«Краснодар» продал почти 7 000 абонементов на сезон
Вчера, 14:54
Болельщиков «Зенита» начали задерживать за баннер против Fan ID
Вчера, 11:42
Алехандро Домингес посетил матч «Зенит» — «Крылья Советов»
Вчера, 09:03 Фото
В «Пари НН» объяснили низкую стоимость билетов на матч РПЛ против ЦСКА
22 июля
Почти 50 тысяч Fan ID выдано с 4 июля
22 июля
Сортировать
Все комментарии
1viking17
1viking17 ответ Vyatcheslav (раскрыть)
05 июля в 06:06
Совершено верно, теперь кто редко ходит, почти ни кто из них не пойдёт, детей теперь будет на много меньше, будут лишены удовольствия смотреть футбол в живую, посещаемость скорее всего резко снизится. Натуральный идиотизм!!!!!!!!!
Ванечка
Ванечка
04 июля в 19:34
Ну что могу сказать...трудно будет Ростову клубу
zooveterinar
zooveterinar
04 июля в 19:33
Stop Fan ID!!!долбанный 91!!!
ABir
ABir
04 июля в 19:02
Пошли донцы до конца! Думаю, серьезные фанатские движения поддержат дончан. Я тоже солидарен с их принципиальной позицией.
ДАША Д
ДАША Д
04 июля в 18:49
Футбол для чиновников, болельщикам там места нет.
протон
протон
04 июля в 18:06
Ещё бы Театр id ввели бы, бьюти id для парикмахерской, шоп id в продуктовые. Идиотизм.
Naherger
Naherger
04 июля в 18:05
Молодцы. Все должны присоединиться. Пусть "эксперты" заполняют стадионы
Vyatcheslav
Vyatcheslav
04 июля в 18:02
Кроме фанатов отсеится и часть обычных болельщиков, которые редко на футбол ходят.
Живём в области, хотели с сыном ехать на Ростов-Арену на матч. Теперь не поедем. Из-за пары матчей в сезоне оформлять ID не стану. Посмотрим по телевизору. Пойдем лучше на свою местную команду поболеем без всякого ID.
Alexnvr
Alexnvr
04 июля в 17:54
Поддерживаю. Сначала файнайди, потом во сколько слоёв бумажку складываешь, потом сколько фрикций делаешь. Всё начинается с малого и из далека. Я против.
112910415
112910415
04 июля в 17:30
дело принципа
drug01
drug01
04 июля в 17:12
Кому будет лучше?
shlomo
shlomo
04 июля в 17:09
Думаю, что это уже пустое.... поезд ушел
Байкал-38.
Байкал-38.
04 июля в 17:08
Тупо забивают на свой клуб, решили не поддерживать на стадионе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 