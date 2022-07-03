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Сорокин: «Ничего страшного во введении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу»

03 июля 2022, 08:57

Экс-глава оргкомитета финала ЛЧ в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о преимуществах Fan ID.

Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права. На самом деле это вопрос реализации концепции. Мы с ней еще не столкнулись. А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то, несущее дополнительные преимущества болельщикам.

Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом. Откровенно говоря, ничего страшного во введении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу.

С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все — и организаторы, и болельщики. С другой — это вопрос, сколько функций подгрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.

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sanek5700
sanek5700
03 июля в 16:18
Народу мало будет ходить. По ходу сезона отменят, еще и пиво вернут на стадионы)
ОПС
ОПС
03 июля в 14:48
А мне все равно. Футбол по телевизору смотрю и по другому никак.
An Jo
An Jo
03 июля в 13:45
На наш футбол надо бесплатно билеты раздавать, а они мало того что за это деньги берут, так ещё и какие то дополнительные преграды делают. Я прям так и представил, как решил вдруг отец семейства сводить жену и двух детей спонтанно на футбол, что аж пришлось за две недели до этого потреять кучу времени и нервов в МФЦ получая эту *рень. Ну да, ну да.
И самое печальное, что начинают не с Москвы и Питера, а с регионов, вот когда там перестанут ходить на футбол, доходы клубов пробьют днище и возможно только тогда что-то придумают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
03 июля в 12:53
А то, что закон о FanID нарушает Конституцию страны, и вводит презумпцию виновности, это тоже норма? Хотелось бы развернуто по этому пункту.
112910415
112910415
03 июля в 11:42
Всё чиновники поддерживают! )
Это знак качества! )
AlanW 1
AlanW 1
03 июля в 11:02, ред.
Не совсем понятно, почему не сделать оформление сразу через госуслуги ? 2022год онлайн можно уже почти все сделать, а тут опять только личное посещение. Если не успели сделать нормально сразу, могли бы и отложить до готовнисти и удобства людей. Я думаю многие как раз этим и недовольны.

Хоть они и говорят, что все очень быстро будет делаться, но как всё обстоит с "быстротой в очередями" у нас в стране все помнят с раннего детства - даже если на деле реально будет быстрейшее обслуживание клиентов в МФЦ все равно у многих будут асоциации с очередью следовательно потраченные пару часов выходного дня.

Из-за всего этого спонтанное посещение матчей как и приток потенциально новых болельщиков будет снижен, если вообще не равняться нулю.

Понятное, что многие скажут - один раз сделал фан id и забыл. Ну ок, да довольно таки все просто и легко звучит, но зачем его делать человеку который ни разу еще не был на стадионе? И почему тогда просто не использовать обычный ПАСПОРТ???

Немного отдалённая анология но все таки - много ваших друзей и знакомых сделали загран паспорт, просто что бы был? Без ближайших планов поехать за границу, а так если подвернеться случай и паспорт уже готов, осталось только чемодан упаковать.

Теперь мы и так оказались в футбольном вакууме и терять своих же болельщиков на стадионах внутри страны - БЕЗУМИЕ.
nikoladolgov
nikoladolgov
03 июля в 10:58, ред.
Ну для этих чинуш конечно все равно - они и без билета на стадион проходят, зачем им этот ИД и сидят в ВИП ложе с коньячком и с охраной ....
zooveterinar
zooveterinar ответ BDA81 (раскрыть)
03 июля в 10:47
Конечно,это с абонентом большая разница!!! Что он там чешет по ушам козлина!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ mono (раскрыть)
03 июля в 10:45
Все они понемают,и делается это умышленно,правильно на футбол идешь обычно спонтанно,не загадано,есть билеты,компания корешей свободных от работы купил билет,с паспортом замарачиваться не хочу,а фанатов многих не пустят т.к большинство дебоширы!! Тут пиво запретили,уже желание отпало,в спорт-бар и норм.
mono
mono
03 июля в 10:12
Интересно, они действительно не понимают, что у нас футбол не идеология, а развлечение на раз у большинства населения. На рядовые матчи много кто ходит, узнав что он вообще есть, гуляя уже у стадиона. А ради топ матча один раз в год посмотреть на зенит/спартак... эти же не пойдут в МФЦ.
hjlzuf
hjlzuf
03 июля в 09:46
Больше шума от этого нововведения.
ДАША Д
ДАША Д
03 июля в 09:46
Для чего нужен паспорт гражданина РФ?
Kolenok
Kolenok
03 июля в 09:24
Болельщики свое слово сказали,кто эти экс главы которым "петь" приходится,чтобы экс убрать.
LOpp
LOpp
03 июля в 09:06
Добрый день. А почему за вчерашние матчи очки не зачислились?
BDA81
BDA81
03 июля в 09:02
Если бы изначально этот айди делался как абонемент , то и возгласов не было. У нас в стране не умеют нормально вносить изменения, сперва наговорят,потом куда то пошлют, почему не льзя было это через клубы сделать,тогда и криков небыло. И фанаты упоротые не стали бы верезжать.
Байкал-38
Байкал-38
03 июля в 09:01
Все законы поначалу воспринимаются в штыки, а потом считается нормой.
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