Сорокин: «Ничего страшного во введении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу»

Экс-глава оргкомитета финала ЛЧ в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о преимуществах Fan ID.
Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права. На самом деле это вопрос реализации концепции. Мы с ней еще не столкнулись. А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то, несущее дополнительные преимущества болельщикам.
Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом. Откровенно говоря, ничего страшного во введении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу.
С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все — и организаторы, и болельщики. С другой — это вопрос, сколько функций подгрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.
Хоть они и говорят, что все очень быстро будет делаться, но как всё обстоит с "быстротой в очередями" у нас в стране все помнят с раннего детства - даже если на деле реально будет быстрейшее обслуживание клиентов в МФЦ все равно у многих будут асоциации с очередью следовательно потраченные пару часов выходного дня.
Из-за всего этого спонтанное посещение матчей как и приток потенциально новых болельщиков будет снижен, если вообще не равняться нулю.
Понятное, что многие скажут - один раз сделал фан id и забыл. Ну ок, да довольно таки все просто и легко звучит, но зачем его делать человеку который ни разу еще не был на стадионе? И почему тогда просто не использовать обычный ПАСПОРТ???
Немного отдалённая анология но все таки - много ваших друзей и знакомых сделали загран паспорт, просто что бы был? Без ближайших планов поехать за границу, а так если подвернеться случай и паспорт уже готов, осталось только чемодан упаковать.
Теперь мы и так оказались в футбольном вакууме и терять своих же болельщиков на стадионах внутри страны - БЕЗУМИЕ.
Хоть они и говорят, что все очень быстро будет делаться, но как всё обстоит с "быстротой в очередями" у нас в стране все помнят с раннего детства - даже если на деле реально будет быстрейшее обслуживание клиентов в МФЦ все равно у многих будут асоциации с очередью следовательно потраченные пару часов выходного дня.
Из-за всего этого спонтанное посещение матчей как и приток потенциально новых болельщиков будет снижен, если вообще не равняться нулю.
Понятное, что многие скажут - один раз сделал фан id и забыл. Ну ок, да довольно таки все просто и легко звучит, но зачем его делать человеку который ни разу еще не был на стадионе? И почему тогда просто не использовать обычный ПАСПОРТ???
Немного отдалённая анология но все таки - много ваших друзей и знакомых сделали загран паспорт, просто что бы был? Без ближайших планов поехать за границу, а так если подвернеться случай и паспорт уже готов, осталось только чемодан упаковать.
Теперь мы и так оказались в футбольном вакууме и терять своих же болельщиков на стадионах внутри страны - БЕЗУМИЕ.
И самое печальное, что начинают не с Москвы и Питера, а с регионов, вот когда там перестанут ходить на футбол, доходы клубов пробьют днище и возможно только тогда что-то придумают.
И самое печальное, что начинают не с Москвы и Питера, а с регионов, вот когда там перестанут ходить на футбол, доходы клубов пробьют днище и возможно только тогда что-то придумают.