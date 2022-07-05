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«Милан» объявил о подписании Ориги

05 июля 2022, 17:14

«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Дивоком Ориги.

Соглашение «россонери» с 27-летним экс-форвардом «Ливерпуля» рассчитано до лета 2026 года.

«Милан» объявил о подписании Ориги

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
05 июля в 23:48
Посмотрим на него...
Bensurr
Bensurr
05 июля в 22:48
Серии А его турнир уверен он забьет за сезон 20 голов
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ Zhgoon (раскрыть)
05 июля в 22:35
Белотти уже двумя ногами в Монако, согласован контракт на 4 года.
STVA 1
STVA 1
05 июля в 22:23
Неплохая сделка
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 21:40
Сильный футболист. Усиление.
witynchik
witynchik
05 июля в 21:32
Бум посмотреть, что выйдет
ZIBO rock
ZIBO rock
05 июля в 21:21
Посмотрим, заиграет или нет!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
05 июля в 20:38
спасибо за игры-голы в составе красных и новых побед в составе Милана!

если помимо фартовых выходов на замену прибавит в стабильности и количестве игрового времени, то однозначно порадует россонери
Zhgoon
Zhgoon
05 июля в 19:13
Теперь бы еще Белотти подписать. Ну, и нужны полузащитники.
ДСА
ДСА
05 июля в 17:56
Надолго он подписался однако.
протон
протон
05 июля в 17:50
Будем смотреть в играх
David Young
David Young
05 июля в 17:25
Добро пожаловать.

Желаю успехов и прекрасного отрезка карьеры.
Roger Young
Roger Young
05 июля в 17:25
Хороший трансфер и сильный игрок. Желаю удачи.
Бонжорно
Бонжорно
05 июля в 17:21
игрок уровня "ни о чем"
w5spbg9m7eez
w5spbg9m7eez
05 июля в 17:15
Пригодится для ротации
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