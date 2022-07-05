«Милан» объявил о подписании Ориги

«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Дивоком Ориги.
Соглашение «россонери» с 27-летним экс-форвардом «Ливерпуля» рассчитано до лета 2026 года.
«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Дивоком Ориги.
Соглашение «россонери» с 27-летним экс-форвардом «Ливерпуля» рассчитано до лета 2026 года.
если помимо фартовых выходов на замену прибавит в стабильности и количестве игрового времени, то однозначно порадует россонери
если помимо фартовых выходов на замену прибавит в стабильности и количестве игрового времени, то однозначно порадует россонери
Желаю успехов и прекрасного отрезка карьеры.
Желаю успехов и прекрасного отрезка карьеры.