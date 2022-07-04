«Барселона» объявила о подписании Кристенсена

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04 июля 2022, 17:12

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании защитника .

Датский игрок перешел в каталонский клуб на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Челси».

Соглашение с «Барсой» рассчитано до лета 2026 года.

В контракте Кристенсена прописаны отступные в размере 500 млн евро. 7 июля Андреаса представят в качестве игрока каталонского клуба.

Ранее «Барса» объявила о переходе Франка Кессье.