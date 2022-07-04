Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИспания. Примера 2022/2023

«Барселона» объявила о подписании Кристенсена

04 июля 2022, 17:12

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании защитника Андреаса Кристенсена.

Датский игрок перешел в каталонский клуб на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Челси».

Соглашение с «Барсой» рассчитано до лета 2026 года.

В контракте Кристенсена прописаны отступные в размере 500 млн евро. 7 июля Андреаса представят в качестве игрока каталонского клуба.

Кристенсен

Ранее «Барса» объявила о переходе Франка Кессье.

Все новости
Обамеянг о Левандовском: «„Барса“ с такой атакой сможет бороться за трофеи»
Сегодня, 00:15
Президент «Наполи» объяснил, почему Кулибали продали «Челси», а не «Барсе»
Вчера, 23:26
ОфициальноДани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас»
Вчера, 21:03 Фото
ОфициальноРакицкий подписал контракт с ФК «Адана Демирспор»
Вчера, 20:36 Фото
ОфициальноЗащитник «Шальке» Кабак перешёл в «Хоффенхайм»
Вчера, 13:27 Фото
Официально«Лион» объявил о трансфере защитника «Аякса» Тальяфико
Вчера, 13:16 Фото
Сортировать
Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
04 июля в 20:33
Отличная у «Барсы» история была последние годы. Все молодые игроки, выросшие на их матчах, хотят попасть туда. В итоге, бесплатно подписывают очень хороших игроков.
Удобно же. Заиграет — хорошо. Не заиграют — продадут и получат прибыль.
Если бы еще клуб умел вести хозяйство, а не разбрасываться деньгами на неликвид, тогда бы вообще зажигали.
3ton
3ton
04 июля в 19:33
Посмотрим на его .
Если не заиграет , то хоть бесплатно взяли 😄
Может с Арахуо хороший дуэт получится , но все таки жду Кунде
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
04 июля в 19:31
Так ведь бесплатно..., как и Кессье. Проблем быть не должно, по идее.
Борислaв
Борислaв
04 июля в 19:29
Защитники Барсе нужны
Неэгоист
Неэгоист
04 июля в 18:30
Теперь остаётся креститься...
Naherger
Naherger
04 июля в 18:03
Провалится и будет логти кусать что ушел из Челси. Он по сути только у тухеля норм(не идеально,просто норм) начал играть.как и рюдигер
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
04 июля в 18:02
Так себе усиление,разве что бесплатно
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 17:47
А как же ограничения? Или решили, что раз ПСЖ разрешают, то им можно?
Bensurr
Bensurr
04 июля в 17:44
Не заигравший в Челси не заиграет и в Уефалоне
протон
протон
04 июля в 17:40
Отличное усиление будет! Лапорта знает свое дело!
dok66
dok66
04 июля в 17:31
Барса получила квалифицированного защитника , и можно сказать бесплатно . Удачи ему.
Romeo 777
Romeo 777
04 июля в 17:24
Удачи хлюпику 💪🏽
VeniaminS
VeniaminS
04 июля в 17:19
Хороший защитник.
mssnj89jkwdv
mssnj89jkwdv
04 июля в 17:13
Очень хорошо!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 