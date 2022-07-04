«Барселона» объявила о подписании Кристенсена

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании защитника Андреаса Кристенсена.
Датский игрок перешел в каталонский клуб на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Челси».
Соглашение с «Барсой» рассчитано до лета 2026 года.
В контракте Кристенсена прописаны отступные в размере 500 млн евро. 7 июля Андреаса представят в качестве игрока каталонского клуба.
Ранее «Барса» объявила о переходе Франка Кессье.
Удобно же. Заиграет — хорошо. Не заиграют — продадут и получат прибыль.
Если бы еще клуб умел вести хозяйство, а не разбрасываться деньгами на неликвид, тогда бы вообще зажигали.
Удобно же. Заиграет — хорошо. Не заиграют — продадут и получат прибыль.
Если бы еще клуб умел вести хозяйство, а не разбрасываться деньгами на неликвид, тогда бы вообще зажигали.