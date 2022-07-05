«Ман Сити» подписал опорника сборной Англии. Гвардиоле нужны бойцы для победы в Лиге чемпионов

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05 июля 2022, 12:12

Добро пожаловать, Калвин Филлипс.

Игрок сборной Англии за 45 миллионов фунтов

В понедельник Габриэль Жезус официально стал игроком лондонского «Арсенала», а «Манчестер Сити» подтвердил трансфер Калвина Филлипса. Две эти сделки связаны в медийном смысле: медиа-службы всех клубов любят при возможности прикрывать условно-негативные новости абсолютно позитивными сообщениями. В данном случае лояльная аудитория «горожан» не успела расстроиться из-за ухода Габи, как тут же получила новичка в лице Филлипса.

Также при желании можно усмотреть и коммерческую связь между продажей Жезуса и покупкой Филлипса: за первого выручили 45 миллионов фунтов, а за второго заплатили «Лидсу» аналогичную сумму. Остается добавить, что Калвин заключил с «Манчестер Сити» шестилетний контракт, а «Лидс» уже нашел замену воспитаннику, сыгравшему за первую команду 232 матча (13+13).

Клуб из Йоркшира намеревается подписать американского полузащитника Тайлера Адамса из «РБ Лейпциг». Заменить многолетнего лидера средней линии и парня, к которому футболка «Лидса» буквально приросла, будет непросто, но Адамс — талантливый парень, у него может получиться в Англии, тем более на «Элланд Роуд» он может стать частью интересной звездно-полосатой компании: уже есть тренер Джесси Марш и партнер по сборной США Брендан Ааронс. Но вернемся в «Сити» и Филлипсу.

Филлипс заменит в составе «горожан» Фернандиньо

Если в медийном и коммерческом плане трансфер Филлипса связан с уходом Габриэля Жезуса, то в футбольном смысле Калвин призван заменить в составе чемпионов Англии другого бразильца — Фернандиньо. 37-летний хавбек, служивший «Манчестер Сити» верой и правдой девять лет, уходит свободным агентом в «Атлетико Паранаэнсе». Появившуюся в полузащите вакансию «горожане» решили заполнить хавбеком сборной Англии.

Кстати, у Калвина 23 матча за «Трех Львов», и это весь его международный опыт, ведь с «Лидсом» в еврокубках не играл. Более того, шесть из восьми сезонов в родном клубе Филлипс провел на уровне Чемпионшипа, в Премьер-Лиге он играет только последние два года. Сезон 2020/21 получился впечатляющим, в результате чего в сентябре Калвин дебютировал за сборную Англии, а летом уже был основным игроком на Евро-2020, где команда Гарета Саутгейта добралась до финала.

А вот в прошедшей кампании Филлипс принял участие всего лишь в 20 матчах Премьер-Лиги, с начала декабря по середину марта не играл из-за травмы подколенного сухожилия. Дважды по месяцу пропустил он и по ходу дебютного сезона на высшем уровне, а ведь в Чемпионшипе на здоровье никогда не жаловался. То ли с возрастом стал более подвержен повреждениям, то ли возросшая после перехода в АПЛ интенсивность и ответственность повлияли, но факт остается фактом: новичок «горожан» пропустил из-за травм в общей сложности почти полгода в течение двух последних сезонов.

«Моя бабушка гордилась бы мной»

В Англии существует давняя традиция: безбожно переоценивают местных футболистов, лепят звезду из каждого, кто исправно попадает по мячу и воротам. За примером далеко ходить не нужно: прошлым летом «Манчестер Сити» подписал Грилиша за 100 миллионов фунтов, и Джек в дебютном сезоне на «Этихаде» забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в АПЛ , хотя в последнем сезоне за «Астон Виллу» у него было 6+12.

Конечно, это персональный провал стомиллионного Грилиша, завуалированный командными успехами. У Джека еще и явные замашки плейбоя, которые редко способствуют развитию футбольной карьеры. Филлипс в этом плане гораздо более надежный парень. Калвин пробивал себе дорогу за счет трудолюбия и бойцовских качеств, был очень близок с бабушкой, которой посвящал выход в финал Евро-2020 и не забыл о ней после важного шага в карьере:

Я хочу сделать себе имя и вызывать чувство гордости у своих родных. Бабушка Вэл была бы счастлива и гордилась бы мной. С самого первого дня она всегда говорила мне следовать своим мечтам, именно поэтому я пришел в этот клуб. Очень рад присоединиться к «Манчестер Сити». Это лучшая команда Англии с потрясающим составом и тренером, которого по праву считают лучшим в мире. Возможность играть под руководством Гвардиолы также повлияла на мой выбор. «Сити» — это клуб мирового класса с персоналом и оборудованием мирового уровня, присоединиться к этому клубу — сбывшаяся мечта.

Филлипс должен быть готов к конкуренции с Родри

Как мы имели возможность убедиться на примере Грилиша, даже футболисту за 100 миллионов фунтов не гарантирована регулярная игровая практика в «Манчестер Сити». Джек провел сезон в качестве игрока ротации: 22 раза вышел в стартовом составе, еще в четырех матчах Гвардиола выпускал его на замену. Понятно, что у Калвина Филлипса тоже нет никаких гарантий, более того, почти наверняка изначально ему уготована роль дублера Родри. Испанец, кстати, был вторым среди полевых игроков по количеству игровых минут после Жоау Канселу в матчах АПЛ : 33 выхода в старте, 2887 минут.

Правда, это говорит скорее о том, что на позицию опорного полузащитника у Гвардиолы не было двух более или менее равных кандидатов, как он любит, поэтому испанец играл много. Пеп любит ротацию, для классной реализации его идей на поле нужна свежесть, поэтому Филлипс свое игровое время обязательно получит, но в важных матчах будет играть Родри. По крайней мере, поначалу. Если Калвин сумеет себя здорово проявить и избежит травм, то получит шанс подвинуть испанского коллегу.