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Кубок России могут реформировать

06 июля 2022, 22:47

РФС планирует изменить формат Кубка России. Эта мера рассматривается в качестве альтернативы Кубку Лиги, у которого возникло немало организационных вопросов.

Обновленный кубковый турнир планируется провести по системе с двойным выбыванием, разделив турнирную сетку на «Путь РПЛ» и «Путь Первой и Второй лиги».

В «Пути РПЛ» 16 команд Премьер-Лиги будут разделены на 4 группы. Соревнование пройдет в два круга, на групповом этапе команды проведут по 6 матчей. После группового этапа команды, занявшие первые два места в каждой группе отправятся в верхнюю сетку плей-офф, команды с третьей позиции — в нижнюю сетку, клубы с 4-й строчки вылетают из турнира.

На первом этапе «Пути Первой и Второй лиги» клубы Второй лиги и одна команда из Первой, выбранная по жребию из числа новичков Первой лиги, сыграют один матч на вылет. В рамках второго этапа 16 победителей первого этапа сыграют с 16 клубами Первой лиги. После этого победители играют по кубковой системе (одну игру), четыре лучших клуба добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.

Розыгрыш в нижней сетке турнира начинается со стадии 1/4 финала, однако каждый раунд будет разбит на два дополнительных этапа. В первом этапе 1/4 финала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапе «Пути РПЛ» и лучшие четыре команды «Пути Первой и Второй лиги». Во втором раунде 1/4 нижней сетки турнира к командам добавляются проигравшие в 1/4 финала из верхней сетки. В полуфиналах и финале нижней сетки этот принцип повторяется. Победитель нижней сетки турнира играет в суперфинале с победителем верхней сетки.

Кубок России могут реформировать

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Источник: championat.com Фото: Сайт championat.com
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Все комментарии
Томик
Томик
07 июля в 07:34
Какой-то никому не нужный бред.
Знатог
Знатог
07 июля в 06:11
Кубок России могут деформировать, пОнятнО.
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 00:37
Чем то надо заниматься ...
Коту делать нечего - он яйца лижет !
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 00:01
Зачем изобретать уже изобретенное. К чему такие сложности. Есть же классические схемы. Кому то просто хочется себя проявить, но такой мудреж никому не нужен. Пора не форматы турниров менять, а футбольное руководство.
Ironigor
Ironigor
06 июля в 23:46
Как обычно !)
stanichnik
stanichnik
06 июля в 23:35, ред.
На ночь глядя такие новости противопоказано получать. Признаюсь, дважды перечитал предложенный проект реформирования Кубка России, но к великому стыду видно придётся и в третий раз, только уже утром.
протон
протон
06 июля в 23:18
Опять намудрили, а по сути, кроме увеличения количества матчей мало что изменилось (ну по этой схеме из новости). Ведь интерес к Кубку начинается с 1/4 или с отдельно-взятых матчей, наподобие дерби. А по факту, интерес к кубку надо поднимать именно общей жеребьёвкой всех профессиональных команд под эгидой РФС, а не какие-то группы, подгруппы, под-этапы и прочее придумывать.
Реформа велосипед. что то надо сделать, что бы показать работу.
Союзник противников
Союзник противников
06 июля в 23:12, ред.
Чем меньше участие в футбольной жизни за пределами страны тем страшнее зуд у футбольного начальства.

Оно и понятно : Административный международный туризм (и соответствующее ему выделение финансовых потоков) сведено на нет, поэтому приходится довольствоваться внутренним административным туризмом, на который нужно сверстать привычное финансирование.

А то что никто нихрена не поймёт в запутанной схеме и необходимость усложнения турнира неочевидна, так это их не волнует.

Вот так почти два века назад и появилось понятие у цирковых борцов-шоуменов-"ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ". Видимо и нам после всех "реформ" придётся обзавестись подобным закрытым турниром для определения истинного лидера футбола страны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 июля в 23:05
Судя по всему РФС и сами запутались в этой схеме. Чем проще схема, тем интереснее турнир. РФС очень не хочет Кубок РПЛ. Все просто. Газпром против.
Zenit_84
Zenit_84
06 июля в 22:53
Давно пора реформу
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