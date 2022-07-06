Кубок России могут реформировать

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06 июля 2022, 22:47

РФС планирует изменить формат Кубка России. Эта мера рассматривается в качестве альтернативы Кубку Лиги, у которого возникло немало организационных вопросов.

Обновленный кубковый турнир планируется провести по системе с двойным выбыванием, разделив турнирную сетку на «Путь РПЛ » и «Путь Первой и Второй лиги».

В «Пути РПЛ » 16 команд Премьер-Лиги будут разделены на 4 группы. Соревнование пройдет в два круга, на групповом этапе команды проведут по 6 матчей. После группового этапа команды, занявшие первые два места в каждой группе отправятся в верхнюю сетку плей-офф, команды с третьей позиции — в нижнюю сетку, клубы с 4-й строчки вылетают из турнира.

На первом этапе «Пути Первой и Второй лиги» клубы Второй лиги и одна команда из Первой, выбранная по жребию из числа новичков Первой лиги, сыграют один матч на вылет. В рамках второго этапа 16 победителей первого этапа сыграют с 16 клубами Первой лиги. После этого победители играют по кубковой системе (одну игру), четыре лучших клуба добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.