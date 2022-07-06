Кубок России могут реформировать

РФС планирует изменить формат Кубка России. Эта мера рассматривается в качестве альтернативы Кубку Лиги, у которого возникло немало организационных вопросов.
Обновленный кубковый турнир планируется провести по системе с двойным выбыванием, разделив турнирную сетку на «Путь РПЛ» и «Путь Первой и Второй лиги».
В «Пути РПЛ» 16 команд Премьер-Лиги будут разделены на 4 группы. Соревнование пройдет в два круга, на групповом этапе команды проведут по 6 матчей. После группового этапа команды, занявшие первые два места в каждой группе отправятся в верхнюю сетку плей-офф, команды с третьей позиции — в нижнюю сетку, клубы с 4-й строчки вылетают из турнира.
На первом этапе «Пути Первой и Второй лиги» клубы Второй лиги и одна команда из Первой, выбранная по жребию из числа новичков Первой лиги, сыграют один матч на вылет. В рамках второго этапа 16 победителей первого этапа сыграют с 16 клубами Первой лиги. После этого победители играют по кубковой системе (одну игру), четыре лучших клуба добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.
Розыгрыш в нижней сетке турнира начинается со стадии 1/4 финала, однако каждый раунд будет разбит на два дополнительных этапа. В первом этапе 1/4 финала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапе «Пути РПЛ» и лучшие четыре команды «Пути Первой и Второй лиги». Во втором раунде 1/4 нижней сетки турнира к командам добавляются проигравшие в 1/4 финала из верхней сетки. В полуфиналах и финале нижней сетки этот принцип повторяется. Победитель нижней сетки турнира играет в суперфинале с победителем верхней сетки.
Оно и понятно : Административный международный туризм (и соответствующее ему выделение финансовых потоков) сведено на нет, поэтому приходится довольствоваться внутренним административным туризмом, на который нужно сверстать привычное финансирование.
А то что никто нихрена не поймёт в запутанной схеме и необходимость усложнения турнира неочевидна, так это их не волнует.
Вот так почти два века назад и появилось понятие у цирковых борцов-шоуменов-"ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ". Видимо и нам после всех "реформ" придётся обзавестись подобным закрытым турниром для определения истинного лидера футбола страны.
Оно и понятно : Административный международный туризм (и соответствующее ему выделение финансовых потоков) сведено на нет, поэтому приходится довольствоваться внутренним административным туризмом, на который нужно сверстать привычное финансирование.
А то что никто нихрена не поймёт в запутанной схеме и необходимость усложнения турнира неочевидна, так это их не волнует.
Вот так почти два века назад и появилось понятие у цирковых борцов-шоуменов-"ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ". Видимо и нам после всех "реформ" придётся обзавестись подобным закрытым турниром для определения истинного лидера футбола страны.
Реформа велосипед. что то надо сделать, что бы показать работу.
Реформа велосипед. что то надо сделать, что бы показать работу.