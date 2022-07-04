Владимир Москалёв назначен главным арбитром матча за Суперкубок России

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04 июля 2022, 12:45

Назначена бригада арбитров на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Главный арбитр – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Максим Ковалёв; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин.