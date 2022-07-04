Владимир Москалёв назначен главным арбитром матча за Суперкубок России

Назначена бригада арбитров на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Главный арбитр – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Максим Ковалёв; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин.
Владимир Москалёв – арбитр категории ФИФА. На матчах Премьер-Лиги работает с 2014 года. Обслуживал финал Кубка России в 2020 году. Судьей Суперкубка назначен впервые.
"ассистенты судьи – Валерий Данченко, Максим Ковалёв; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин."
"ассистенты судьи – Валерий Данченко, Максим Ковалёв; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин."
Надеюсь, отсудят как надо. Судейские подачки не нужны ни Спартаку, ни Зениту. Будем выявлять сильнейшего на поле - это объективный показатель.
Надеюсь, отсудят как надо. Судейские подачки не нужны ни Спартаку, ни Зениту. Будем выявлять сильнейшего на поле - это объективный показатель.