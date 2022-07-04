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Владимир Москалёв назначен главным арбитром матча за Суперкубок России

04 июля 2022, 12:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Назначена бригада арбитров на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Главный арбитр – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Максим Ковалёв; резервный судья – Кирилл Левников; VARСергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин.

Владимир Москалёв – арбитр категории ФИФА. На матчах Премьер-Лиги работает с 2014 года. Обслуживал финал Кубка России в 2020 году. Судьей Суперкубка назначен впервые.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
06 июля в 23:14
После матча кто-то будет скандировать :Москаля на ножи!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 июля в 23:49
Бакаев...покиньте поле...из-за вас я путаю...где наши неприступные ворота а где зенитовские.....
suiw
suiw ответ LOpp (раскрыть)
04 июля в 21:28
У нас же нет арбитров с фамилиями Чухонцев, Бомжов, Вонючкин
suiw
suiw
04 июля в 21:26, ред.
Бомжи разнылись. Газпром скупает игроков, не жалея денег. Когда же он нажрется? Запад нас санкциями душит, а Газпром помогает ему развиваться. Гнусная компания
David Young
David Young ответ STrastniy (раскрыть)
04 июля в 19:17
Не они.

"ассистенты судьи – Валерий Данченко, Максим Ковалёв; резервный судья – Кирилл Левников; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин."
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Grokall (комментарий удален) (раскрыть)
04 июля в 19:02
Я думаю любой клуб клуб может предьявить судейскому корпусу массу претензий,у того же Краснодара 5 очков отобрали, и это только официально признаных рфс ошибок,и с введением вара вопросов стало еще больше,потому что объяснить ошибки судьи стало гораздо сложнее.
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Grokall (комментарий удален) (раскрыть)
04 июля в 18:36
Карась спартач, это все знают, хотя по судейству это особо не скажешь ,вполне возможно и сам отказался.
STrastniy
STrastniy
04 июля в 17:28
А помощники не Безбородов и Кукуян?
t272nm
t272nm ответ LOpp (раскрыть)
04 июля в 15:35
Все знают, что заговоры могут быть только против Спартака. :))))
Bensurr
Bensurr
04 июля в 15:10
Москалев хороший арбитр
Знатог
Знатог ответ Zenit_84 (раскрыть)
04 июля в 14:56
А Данченко- из Дании?
dok66
dok66
04 июля в 14:54
Карасев на ВАР , это хорошо . Меньше будет поводов главного арбитра потом ругать . А вообще - достойного судейства всем .
STVA 1
STVA 1
04 июля в 14:28
Без косяков ему
LOpp
LOpp
04 июля в 13:49
Москалев - москаль, чувствуется заговор против Зенита
Kosmos58
Kosmos58
04 июля в 13:35
Хохлов не судья, Москалëва назначили ...
Zenit_84
Zenit_84
04 июля в 13:19
Москалев, стало быть с Москвы?))
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июля в 13:12
А куда назначили Кукуяна ?
makkie
makkie
04 июля в 12:50
Лучший арбитр сезона в России, как-никак.

Надеюсь, отсудят как надо. Судейские подачки не нужны ни Спартаку, ни Зениту. Будем выявлять сильнейшего на поле - это объективный показатель.
Шуnя771
Шуnя771
04 июля в 12:50
Внимательно присмотримся к этому парню, как никак первый раз свистит на Суперкубке!)
МапС
МапС
04 июля в 12:48
Удачного дебюта в СК!
shlomo2
shlomo2
04 июля в 12:48
Главное чтобы больших косяков не было!!!!
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