Колосков: «Никаких любителей в Кубке России никогда не было»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном включении клубов Медиалиги в состав участников Кубка России.

С моей точки зрения, это сомнительная инициатива. Кубок России — второй по значимости турнир. Никаких любителей там никогда не было, всегда играли профессионалы. Это действительно одно из тех соревнований, которые входят в историю. Понятно, что какие-то идеи относительно блогерской лиги у Алаева есть. Но я не думаю, что надо всё смешивать. Надо найти другие способы для их поощрения. У нас есть российская любительская лига. Пусть там и играют.