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Колосков: «Никаких любителей в Кубке России никогда не было»

07 июля 2022, 19:43

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном включении клубов Медиалиги в состав участников Кубка России.

С моей точки зрения, это сомнительная инициатива. Кубок России — второй по значимости турнир. Никаких любителей там никогда не было, всегда играли профессионалы. Это действительно одно из тех соревнований, которые входят в историю. Понятно, что какие-то идеи относительно блогерской лиги у Алаева есть. Но я не думаю, что надо всё смешивать. Надо найти другие способы для их поощрения. У нас есть российская любительская лига. Пусть там и играют.

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Все комментарии
42bn6jgh4nnm
42bn6jgh4nnm
07 июля в 22:01
Это ещё почему?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
07 июля в 21:02
Ну и зря.
pomor45
pomor45 ответ hqcyf22a7udk (раскрыть)
07 июля в 20:43
Маяковский спрашивал: "... если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?" Вопрос надо ставить так: "Кому в этой стране нужен футбол?" Я думаю, что более всего тем, кто отмывает на нём деньги.
pomor45
pomor45
07 июля в 20:35
В СССР не было профессионалов и сегодня их нет. В СССР они на заводах подвизались на разных должностях, поэтому в футболе почитались любителями. Сегодня они тоже не своим заработком живут, а львиную долю черпают из бюджетов. Какие же это профессионалы? Профи должны зарабатывать всё до последней копеечки. Так что в этом современном фарсе можно готовить любой фарш.
hqcyf22a7udk
hqcyf22a7udk
07 июля в 20:28
давайте поспорим, а вообще России нужен футбол?...
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 19:58
Хе-хе!
Теперь мну понял взаимосвязь успешного выхода в РПЛ ФК "Торпедо" с возобновлением выпуска славного авто "Москвич"!)
протон
протон
07 июля в 19:54
В СССР не было профессионалов. Все числились на заводах. Колосков похоже память уже потерял.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
07 июля в 19:52
Касаемо Колоскова... Прямо как в песне Ю. Кукина :

......
"Пятьдесят - это так же, как двадцать,
Ну а семьдесят - так же, как десять."

))
......
Ironigor
Ironigor
07 июля в 19:44
Что за детский сад. Зачем они там нужны.
Гость
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