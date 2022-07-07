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Широков: «Пока что переход Родригао выглядит хорошим приобретением»

07 июля 2022, 18:12

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков оценил полезность трансфера защитника Родригао для клуба из Санкт-Петербурга.

«Зениту» нужен был защитник. Сможет ли Родригао усилить? Посмотрим, но приобретение неплохое. В разных командах игрок может выглядеть по-разному. Пока переход Родригао выглядит хорошим приобретением. Могут возникнуть проблемы из-за количества бразильцев? Я чего-то не слышал, чтобы в донецком «Шахтёре» было такое. На данный момент я не вижу никаких проблем вообще.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
07 июля в 21:47
Газпром продолжает усиливать свой состав за счет ослабления соперников
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 июля в 19:17
Широков: "Сможет ли усилить ? Посмотрим. Но приобретение неплохое"

P.S. Мыслительный процесс у человека просто заоблачный.
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 18:15
Очередная пустая трата денег.
Гость
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