Широков: «Пока что переход Родригао выглядит хорошим приобретением»

Экс-игрок «Зенита» оценил полезность трансфера защитника для клуба из Санкт-Петербурга.

«Зениту» нужен был защитник. Сможет ли Родригао усилить? Посмотрим, но приобретение неплохое. В разных командах игрок может выглядеть по-разному. Пока переход Родригао выглядит хорошим приобретением. Могут возникнуть проблемы из-за количества бразильцев? Я чего-то не слышал, чтобы в донецком «Шахтёре» было такое. На данный момент я не вижу никаких проблем вообще.