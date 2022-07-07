Пономарёв: «Ахметов – тихоход. Так сейчас в современный футбол не играют»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на переход в «Краснодар».

Ахметов – тихоход. Так сейчас в современный футбол не играют, тем более «Краснодар». Там молодые ребята, которые способны пробегать даже 3 тайма. Ильзат же долго соображает на поле, медленно принимает решение отдать пас. Я даже не знаю, как он будет там играть. Может тормознуть игру «Краснодара», и я не думаю, что он там сможет заиграть.

Вероятно, его попробуют в основе, ведь человек играл в сборной, хотя я не понимаю, зачем это делали. Но затем, он, скорее всего, попадет на скамейку. Ахметов очень инертный и технически не слишком подготовлен. Передавать мяч щекой ближайшему партнеру? Ну это не годится. В штрафную он не врывается, на поле не пашет.