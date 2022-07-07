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Пономарёв: «Ахметов – тихоход. Так сейчас в современный футбол не играют»

07 июля 2022, 18:26

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на переход Ильзата Ахметова в «Краснодар».

Ахметов – тихоход. Так сейчас в современный футбол не играют, тем более «Краснодар». Там молодые ребята, которые способны пробегать даже 3 тайма. Ильзат же долго соображает на поле, медленно принимает решение отдать пас. Я даже не знаю, как он будет там играть. Может тормознуть игру «Краснодара», и я не думаю, что он там сможет заиграть.

Вероятно, его попробуют в основе, ведь человек играл в сборной, хотя я не понимаю, зачем это делали. Но затем, он, скорее всего, попадет на скамейку. Ахметов очень инертный и технически не слишком подготовлен. Передавать мяч щекой ближайшему партнеру? Ну это не годится. В штрафную он не врывается, на поле не пашет.

Какой клуб РПЛ подошел бы Ахметову? Трудно сказать. Никакой, честно говоря. Ему 24 года – это хороший футбольный возраст, но сложно сказать, на каких именно игровых качествах Ильзат хочет раскрыться и проявить себя. Ему следует начать впахивать на футбольном поле, тогда у него будут хоть какие-то шансы.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Твой Арсен (раскрыть)
09 июля в 14:29
Быки играют в быстрый , агрессивный футбол. Ахметов явно не подходит под этот стиль.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июля в 23:29
Ну Краснодар потерял уйму игроков, им хотя бы кого-то сейчас взять, а тут подвернулся паспортист, да ещё и сборник. Их действия понятны и логичны.

Не удивлюсь, если они его реанимируют)
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 05:06
Ахметов практически играет стоя, сказывается минифутбольное прошлое , а перестроиться парень явно не смог. Очень уныло выгляди тего игра. Краснодар конечно удивил, не для быков этот игрок - однозначно.
112910415
112910415
07 июля в 20:34
не успевает за эпизодом, стабильно "косит" оппонентов ...
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 20:01
Папрашу в студию расклад "Бывшего игрока ЦСКА Владимира Пономарёва" о неком Дзюбе (обитал в команде Северной Пальмиры..))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 19:46
Вовчик в последнее время превратился в критика по примеру жеки ловчева.
Василий 50
Василий 50
07 июля в 19:13
Он слишком слаб
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 июля в 19:09
Впахивать на поле ? В РПЛ ?!
Пономарёв - ещё один..., свалившийся с Луны на Землю.
Caniggia
Caniggia
07 июля в 19:09
И зачем этого очень средненького игрока брал Краснодар?
cska1948
cska1948
07 июля в 19:02
Ахметов это уже проблема Краснодара. Так что Пономарёву волноваться нечего.
Ironigor
Ironigor
07 июля в 18:52
Полностью согласен .
22m2nhvprgj2
22m2nhvprgj2
07 июля в 18:28
действительно, Краснодар потерял нюх...
TheBoLt
TheBoLt
07 июля в 18:27
У меня такие же мысли, надеюсь, быки отдадут его в аренду или продадут, короче - заработают
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