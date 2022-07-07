Пономарёв: «Ахметов – тихоход. Так сейчас в современный футбол не играют»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на переход Ильзата Ахметова в «Краснодар».
Ахметов – тихоход. Так сейчас в современный футбол не играют, тем более «Краснодар». Там молодые ребята, которые способны пробегать даже 3 тайма. Ильзат же долго соображает на поле, медленно принимает решение отдать пас. Я даже не знаю, как он будет там играть. Может тормознуть игру «Краснодара», и я не думаю, что он там сможет заиграть.
Вероятно, его попробуют в основе, ведь человек играл в сборной, хотя я не понимаю, зачем это делали. Но затем, он, скорее всего, попадет на скамейку. Ахметов очень инертный и технически не слишком подготовлен. Передавать мяч щекой ближайшему партнеру? Ну это не годится. В штрафную он не врывается, на поле не пашет.
Какой клуб РПЛ подошел бы Ахметову? Трудно сказать. Никакой, честно говоря. Ему 24 года – это хороший футбольный возраст, но сложно сказать, на каких именно игровых качествах Ильзат хочет раскрыться и проявить себя. Ему следует начать впахивать на футбольном поле, тогда у него будут хоть какие-то шансы.
Не удивлюсь, если они его реанимируют)
Не удивлюсь, если они его реанимируют)
Пономарёв - ещё один..., свалившийся с Луны на Землю.
Пономарёв - ещё один..., свалившийся с Луны на Землю.