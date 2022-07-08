«Победить должен был я». Рибери — о «Золотом мяче» Роналду в 2013 году

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери выразил мнение о несправедливости результатов голосования за «Золотой мяч» в 2013 году.
Это было несправедливо. Тот сезон был невероятным для меня, я должен был победить. Но они продлили срок голосования, и произошло что-то странное. Я почувствовал, что это было политическое решение.
«Золотой мяч» в 2013 году получил нападающий Криштиану Роналду, выступавший тогда за «Реал» (27,99% голосов). На втором месте в голосовании был форвард «Барселоны» Лионель Месси (24,72%), Рибери — на третьем (23,36%).
А вот в 2012 ЗМ Месси получил вполне заслуженно,всётаки 91 гол за год это феноменально!
А вот в 2012 ЗМ Месси получил вполне заслуженно,всётаки 91 гол за год это феноменально!
В итоге Золотой мяч получил Криштиану Роналду выступавший тогда за Реал.
Многие адепты и сектанты Криштиану как аргумент против Месси приводят 2010 год когда Претендовал и Снайдер.
Но ради Месси никто не менял правила, позорно не продливал голосования ради истерички. Поэтому сравнения не уместны. Тем более новость о Роналду. А ущемленные и тут умудряются приплести Месси
В итоге Золотой мяч получил Криштиану Роналду выступавший тогда за Реал.
Многие адепты и сектанты Криштиану как аргумент против Месси приводят 2010 год когда Претендовал и Снайдер.
Но ради Месси никто не менял правила, позорно не продливал голосования ради истерички. Поэтому сравнения не уместны. Тем более новость о Роналду. А ущемленные и тут умудряются приплести Месси
очень хорошо
очень хорошо