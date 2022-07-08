«Победить должен был я». Рибери — о «Золотом мяче» Роналду в 2013 году

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08 июля 2022, 13:31

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции выразил мнение о несправедливости результатов голосования за «Золотой мяч» в 2013 году.

Это было несправедливо. Тот сезон был невероятным для меня, я должен был победить. Но они продлили срок голосования, и произошло что-то странное. Я почувствовал, что это было политическое решение.

«Золотой мяч» в 2013 году получил нападающий , выступавший тогда за «Реал» (27,99% голосов). На втором месте в голосовании был форвард «Барселоны» Лионель Месси (24,72%), Рибери — на третьем (23,36%).