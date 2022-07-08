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«Победить должен был я». Рибери — о «Золотом мяче» Роналду в 2013 году

08 июля 2022, 13:31

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери выразил мнение о несправедливости результатов голосования за «Золотой мяч» в 2013 году.

Это было несправедливо. Тот сезон был невероятным для меня, я должен был победить. Но они продлили срок голосования, и произошло что-то странное. Я почувствовал, что это было политическое решение.

«Золотой мяч» в 2013 году получил нападающий Криштиану Роналду, выступавший тогда за «Реал» (27,99% голосов). На втором месте в голосовании был форвард «Барселоны» Лионель Месси (24,72%), Рибери — на третьем (23,36%).

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Все комментарии
амурец
амурец ответ eleven LC (раскрыть)
10 июля в 23:32
А вот наверное Иньеста то в 2012 больше заслужил, а 2919 Ван Дейк без вопросов
eleven LC
eleven LC ответ амурец (раскрыть)
10 июля в 20:38
Насчёт 2019 ,ВанДайк конечно должен был получать мяч,но и Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ и ЛаЛиги,так что не знаю
А вот в 2012 ЗМ Месси получил вполне заслуженно,всётаки 91 гол за год это феноменально!
амурец
амурец ответ Ruslik1982 (раскрыть)
09 июля в 02:36, ред.
Повеселил, особенно про заработанные мячи Месси 😀
амурец
амурец ответ eleven LC (раскрыть)
09 июля в 02:34, ред.
Можно ещё добавить 2012, 2019
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Ruslik1982 (раскрыть)
08 июля в 22:39
Особенно последний ЗМ Месси.
NOVA
NOVA
08 июля в 21:47
так можно сказать только про месську, что он много у кого отобрал ЗМ, а рон все свои мячи получил абсолютно заслуженно и тока дыбяу этого не знает!!
протон
протон
08 июля в 19:02
В 2013 году ФИФА впервые в истории решила продлить сроки голосования за "Золотой мяч" - с 15 до 29 Ноября, разрешив при этом проголосовавшим ранее поменять свое решение при желании.
В итоге Золотой мяч получил Криштиану Роналду выступавший тогда за Реал.
Многие адепты и сектанты Криштиану как аргумент против Месси приводят 2010 год когда Претендовал и Снайдер.
Но ради Месси никто не менял правила, позорно не продливал голосования ради истерички. Поэтому сравнения не уместны. Тем более новость о Роналду. А ущемленные и тут умудряются приплести Месси
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
08 июля в 16:48
Я вкурсе но я считаю что Роналду тогда должен был брать зм 2018 за победу и 15 голов в ЛЧ,хотя я и уважаю Модрича но это моё мнение!
Heaven Can Wait
Heaven Can Wait
08 июля в 16:37, ред.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    08 июля в 16:17
    Образуйте с Левой клуб "Не получившие шарики"
    Tex
    Tex ответ Elliada (раскрыть)
    08 июля в 15:22
    вот уж действительно, совершенно непонятно, почему это произошло...
    КЭТиК
    КЭТиК
    08 июля в 14:45
    Можно только посочувствовать и порадоваться за Роналду.
    Elliada
    Elliada
    08 июля в 14:42
    Все решения политические. Например, почему отстранили российские клубы и сборную России
    Elliada
    Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
    08 июля в 14:41
    В 2018 и так ЗМ получил не Роналду и Месси
    311
    311
    08 июля в 14:33
    Лицом не вышел для красивых фоток с наградой
    eleven LC
    eleven LC
    08 июля в 14:33
    2010,2013,2015,2018,2021 это года когда мячи должны были получить не Роналду и Месси!
    Lewa2708
    Lewa2708
    08 июля в 14:11
    Да сколько их уже было несправедливых, порыться в истории если
    3h7xe67sreq2
    3h7xe67sreq2 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    08 июля в 14:01
    Поднял настроение, зачёт))
    FenixSL
    FenixSL ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    08 июля в 13:56
    хахкхахахаххахаха
    очень хорошо
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    08 июля в 13:54
    Рибери, Форлан, Иньеста, Снейдер, Левандовски, Суарес
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    08 июля в 13:50
    половина ЗМ у Роналду купленные, в отличие от Месси, у которого каждый мяч заработан кровью и потом
    FenixSL
    FenixSL
    08 июля в 13:44
    может вспомнить 10 ЗМ которые месси получил, отобрав у других?
    f3ts9xtt4ann
    f3ts9xtt4ann
    08 июля в 13:40
    sv_1969
    sv_1969
    08 июля в 13:40
    Морду ему набей))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    08 июля в 13:33
    Это чисто его мнение
    Гость
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