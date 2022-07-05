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Винисиус о «Золотом мяче»: «Впереди долгий путь. Бензема выиграет его в 35»

05 июля 2022, 20:30

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о «Золотом мяче».

«Золотой мяч»? Это то, что должно прийти естественно. Кариму [Бензема] 35 лет, только теперь он выиграет его, Модрич выиграл его в 33 года.

Впереди у меня еще много лет для развития. Мне предстоит очень долгий путь, если Бог хочет, чтобы я однажды выиграл его.

Также недавно Винисиус высказался о продлении контракта с «Реалом».

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протон
протон
05 июля в 22:03
В прошлом сезоне, а не году( в этом году еще ЧМ будет), Винисус, Модрич, Бензема могут закрывать тройку претендентов, хотя бы потому что Реал одновременно и чемпионат выиграл, и ЛЧ выиграл и был самым ярким клубом сезона. А эта тройка провела просто удивительный по уровню игры сезон.

При чем, там из остальных реальных претендентов только Левандовски и Мане. Но для обоих прошлый сезон не было прямо таки выдающимся Больше давать то не кому.
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