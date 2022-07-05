Винисиус о «Золотом мяче»: «Впереди долгий путь. Бензема выиграет его в 35»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о «Золотом мяче».
«Золотой мяч»? Это то, что должно прийти естественно. Кариму [Бензема] 35 лет, только теперь он выиграет его, Модрич выиграл его в 33 года.
Впереди у меня еще много лет для развития. Мне предстоит очень долгий путь, если Бог хочет, чтобы я однажды выиграл его.
Также недавно Винисиус высказался о продлении контракта с «Реалом».
При чем, там из остальных реальных претендентов только Левандовски и Мане. Но для обоих прошлый сезон не было прямо таки выдающимся Больше давать то не кому.
При чем, там из остальных реальных претендентов только Левандовски и Мане. Но для обоих прошлый сезон не было прямо таки выдающимся Больше давать то не кому.