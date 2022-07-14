Игрок «Слована» забил прямым ударом с углового в матче квалификации ЛЧ

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14 июля 2022, 11:03

13 июля в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов батумское «Динамо» принимало словацкий «Слован».

В первой встрече команды разошлись безголевой ничьей, ответная игра завершилась со счётом 2:1 в пользу словаков.

На 123-й минуте Владимир Вайсс-младший забил победный гол прямым ударом с углового и принёс своей команде победу.