Игрок «Слована» забил прямым ударом с углового в матче квалификации ЛЧ

13 июля в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов батумское «Динамо» принимало словацкий «Слован».
В первой встрече команды разошлись безголевой ничьей, ответная игра завершилась со счётом 2:1 в пользу словаков.
На 123-й минуте Владимир Вайсс-младший забил победный гол прямым ударом с углового и принёс своей команде победу.
Ну так я же об этом и написал . Детский мат !)))
Ну действительно, лоховской гол !)
Ну так я же об этом и написал . Детский мат !)))
Ну действительно, лоховской гол !)
Ни защитника на штанге не было, ни вратаря в воротах. А вратарь вообще по моему бабочек ловил в небе .
Ни защитника на штанге не было, ни вратаря в воротах. А вратарь вообще по моему бабочек ловил в небе .