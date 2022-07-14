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Игрок «Слована» забил прямым ударом с углового в матче квалификации ЛЧ

14 июля 2022, 11:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Батуми)1 : 2Логотип футбольный клуб Слован (Братислава)СлованЗакончился в доп. время

13 июля в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов батумское «Динамо» принимало словацкий «Слован».

В первой встрече команды разошлись безголевой ничьей, ответная игра завершилась со счётом 2:1 в пользу словаков.

На 123-й минуте Владимир Вайсс-младший забил победный гол прямым ударом с углового и принёс своей команде победу.

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Все комментарии
протон
протон
14 июля в 21:58
Если вратарь решил заранее пойти на возможный перехват навеса, то хотя бы оставь игрока на передней штанге.
VeniaminS
VeniaminS
14 июля в 13:24
Отличный удар.
Знатог
Знатог
14 июля в 12:55
Вчера смотрел фильм про Яшина. Как он там, в Чили.... не угловой но что-то похожее...
Carl Lewis
Carl Lewis
14 июля в 11:50
Красивый гол получился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 11:28
Вратарь лоханулся конкретно...
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
14 июля в 11:25
Добра дружище. ✊️
Ну так я же об этом и написал . Детский мат !)))
Ну действительно, лоховской гол !)
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
14 июля в 11:19
Приветствую!Посмотрел и ужаснулся! Детей учат на ближнюю ставить! А вратарь так вообще чуть ли не к 11-метровой убежал размахивая крыльями))
Ironigor
Ironigor
14 июля в 11:12
Позорники Динамо. Детский мат от Вайсса младшего .
Ни защитника на штанге не было, ни вратаря в воротах. А вратарь вообще по моему бабочек ловил в небе .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 11:08
Красивый гол получился!
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