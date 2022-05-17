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«Зенит» отреагировал на новость о завершении карьеры Шкртела

сегодня, 16:19

«Зенит» отреагировал на новость о завершении карьеры защитника «Спартака» из Трнавы Мартина Шкртела. Футболист выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2004 по 2008 год, став чемпионом России в 2007 году.

Мы благодарим Мартина за четыре года в «Зените», за 113 матчей, 5 голов, за первое чемпионство в российской истории, игры группового этапа победного Кубка УЕФА и за теплые слова в адрес «сине-бело-голубых» и Петербурга каждый раз, когда он приезжал в наш город в качестве футболиста «Ливерпуля» и «Фенербахче», а также болельщика на Евро-2020.

Спасибо за все, Мартин!

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asraeil
asraeil
сегодня в 16:31
Удачи Мартину в дальнейшем
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