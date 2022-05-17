«Зенит» отреагировал на новость о завершении карьеры Шкртела

«Зенит» отреагировал на новость о завершении карьеры защитника «Спартака» из Трнавы . Футболист выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2004 по 2008 год, став чемпионом России в 2007 году.

Мы благодарим Мартина за четыре года в «Зените», за 113 матчей, 5 голов, за первое чемпионство в российской истории, игры группового этапа победного Кубка УЕФА и за теплые слова в адрес «сине-бело-голубых» и Петербурга каждый раз, когда он приезжал в наш город в качестве футболиста «Ливерпуля» и «Фенербахче», а также болельщика на Евро-2020.

Спасибо за все, Мартин!